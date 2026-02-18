De ce nu vorbește Răzvan Lucescu limba greacă. Fostul colaborator al antrenorului român, dezvăluiri în premieră: „Trebuie să existe un echilibru”

ADVERTISEMENT

Georgios Kasnaferis a lucrat cu Răzvan Lucescu în mandatul antrenorului român de la Skoda Xanthi, iar acum a făcut dezvăluiri extrem de interesante despre actualul tehnician de la PAOK Salonic, la o zi după ce românul a împlinit vârsta de 57 de ani.

Ce îl face pe Răzvan Lucescu atât de special în relația cu jucătorii săi

În primul rând, el a vorbit în mod special despre faptul că are mereu relații cu totul speciale cu jucătorii săi și îi ajută ajută de fiecare dată pe aceștia chiar și atunci când vine vorba despre chestiuni personale. Totodată, deși a adunat aproape 7 ani în Grecia, Lucescu Jr. nu vorbește încă limba greacă, deși o înțelege.

„Răzvan înțelege greaca, dar nu o vorbește, nu are timp să o facă corect și să exerseze, deoarece este concentrat pe fotbal, în timp ce soția lui vorbește fluent greaca. Înainte de meci, se gândește la următorul. Dacă excludem somnul, în restul timpului se gândește la fotbal. Este un om care se simte foarte bine acum, a trecut prin toate etapele. De recunoaștere, de îndoială, dar anul acesta este poate cel mai bun an al său la PAOK.

Trebuie să existe un echilibru. În orice. În viața personală, pe teren, asta își dorește de la jucătorii săi, privește fiecare meci în parte și rareori face planuri pe termen lung și îi place să meargă pas cu pas. (n.r. De ce este atât de iubit de jucătorii săi) Pentru că sfâșie pentru jucătorii săi și nu lasă pe nimeni să le facă rău.

Poate că se ceartă cu ei în vestiar, dar nu îi va demasca niciodată. Este un om care face multe fapte bune fără ca nimeni să știe despre asta. Dacă aude că unul dintre jucătorii săi are o problemă sau un membru al familiei sale, va fi acolo alături de ei”, a spus Georgios Kasnaferis, potrivit

Care este cea mai mare calitate profesională a lui Răzvan Lucescu

De asemenea, cu aceeași ocazie, grecul și-a adus aminte și de momentul în care a aflat că urmează să lucreze alături de la Skoda Xanthi. În plus, Kasnaferis a subliniat marele atu pe care îl are în viziunea sa fostul selecționer al României, respectiv faptul că nu permite nimănui să se amestece în treburile sale de ordin tehnic și tactic de la echipă:

„Nimeni nu-i poate dicta ce va face, niciun președinte. Poate asculta pe toată lumea, dar nimeni nu-i poate dicta ce va face. Este sincer și spontan, nu va ține niciodată ranchiună. Sunt norocos că l-am întâlnit și am lucrat cu el.

Când a venit la Xanthi, am spus «cine este cel care a venit din România?» și a fost o propunere de la Giorgos Fougias către Giannis Papadimitriou, care a venit cu propunerea la echipă.

A venit cu Diego Longo la echipă, cu un buget redus s-a adaptat la echipă, a atins obiectivele și și-a întins aripile. A venit și m-a îmbrățișat, m-a acceptat. El a fost antrenor, iar eu am fost un simplu colaborator.

(n.r. Despre dorința lui Răzvan Lucescu de a ajunge în Serie A) Și cine nu ar vrea să meargă? Oricine spune că visul vieții sale este să rămână aici pentru totdeauna trebuie să fie prost sau să nu aibă ambiții mari.

PAOK este viața lui Răzvan. Nu-i este ușor să plece din oraș, este o persoană emotivă, primește dragoste de la oameni și asta este ceva care îl mișcă cu adevărat și îl face să se simtă atașat de echipă și de oraș”.