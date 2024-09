după doi ani și jumătate, atacantul fiind transferat de FCSB pentru suma de două milioane de euro. Mutarea fotbalistului nu a fost trecută cu vederea de către jucătorii clujeni, un fost coechipier trasmițând un mesaj emoționat în momentul plecări lui Daniel.

Fostul coleg al lui Bîrligea de la CFR Cluj n-a mai rezistat și a ieșit cu un mesaj din 5 cuvinte, după transferul atacantului la FCSB! Poza care spune totul

Daniel Bîrligea a făcut parte din lotul la Campionatul European din Germania, însă atacantul nu a apucat să evolueze în niciun meci pentru tricolori. Același lucru nu se poate spune și despre colegul său de atunci, Vasile Mogoș.

Fundașul dreapta a fost folosit preț de 38 de minute în optimile de la EURO 2024, împotriva Olandei. Deși a început titular, Mogoș a fost forțat să părăsească suprafața de joc din cauza unei accidentări.

Legătura dintre Daniel Bîrligea și Vasile Mogoș pare a fi una extrem de puternică, fundașul dreapta postând chiar un mesaj în momentul în care Daniel a părăsit-o pe CFR Cluj.

„Să ai grijă de tine” a fost mesajul scurt transmis de Mogoș pe rețelele de socializare, însoțită de o poză sugestivă. Relația dintre cei doi a fost cu siguranță consolidată atât de prezența la lotul național, cât și de istoricul comun, ambii sosind la CFR Cluj din campionatul italian.

Cu cine l-a comparat Gigi Becali pe Daniel Bîrligea

Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a făcut o comparație în stilu-i caracteristic. Latifundiarul din Pipera e de părere că nivelul lui

„Are stilul ăla de Cămătaru, combinat cu… Nu am cu cine să-l compar, e și bijelie, face slalom. Nu am mai avut așa ceva, nu am cu cine să-l compar.

Thereau sau Piovaccari? Thereau era alt gen, era un fel de decar mai mult. El e atacant, atacant, atacant, când vine mingea la el o protejează. O ține aproape de picior.

Cine să ne mai stea în față acum, mă? Eu am călăi. El, David Miculescu, Tavi Popescu, Tănase, Popa”, a declarat Gigi Becali, la conferința de presă.