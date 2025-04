Fostul coleg al lui Boupendza la Rapid, bulversat de moartea atacantului: „Mereu ne-am înțeles bine”

. Fotbalistul care plecase recent de la Rapid a căzut de la etajul 11 al unui bloc din China, iar autoritățile au început deja investigațiile pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Cristi Ignat, afectat de moartea lui Aaron Boupendza: „Un fotbalist cu calități extraordinare”

Aaron Boupendza a jucat doar 11 meciuri în tricoul Rapidului, dar fotbalistul gabonez avea o relație bună cu colegii săi, în ciuda faptului că a avut un conflict destul de aprins cu conducerea, dar și cu suporterii echipei giuleștene.

Presa din Gabon a publicat chiar și cu fotbalistul care s , iar acesta își prezenta scuzele față de selecționerul echipei naționale, acolo unde .

Cristi Ignat, jucătorul Rapidului și fostul coleg al lui Boupendza, a vorbit despre impactul pe care l-a avut moartea sa asupra jucătorilor din lot, dar și despre cât de bine s-au înțeles cu gabonezul în scurta sa perioadă petrecută în Giulești.

„Ne-a bulversat și pe noi puțin pentru că a fost colegul nostru, îl cunoșteam destul de bine, era un coleg, un jucător, un fotbalist foarte bun. Ne pare foarte rău. Condoleanțe familiei. Am fost bucuroși că am fost colegi cu el și am reușit să-l cunoaștem.

Mereu ne-am înțeles bine, ne-a ajutat foarte mult în perioada în care a fost aici, un fotbalist cu calități extraordinare”, a declarat Cristi Ignat, potrivit .

Marius Șumudică, șocat de moartea lui Aaron Boupendza

„Era ca și copilul meu. Nici nu pot să îmi stăpânesc lacrimile. Era născut în aceeași zi, aceeași lună și același an cu băiatul meu (n.r.începe să plângă). Pentru mine este o lovitură enormă. Aaron a fost un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult. Cuvintele sunt de prisos. Chiar nu știu ce să mai zic…

Mi-a zis cineva de la club că a vorbit cu agentul lui. O să pregătim ceva la următorul meci pentru el, nu știu. Chiar nu mai pot vorbi, te rog să mă înțelegi”, a declarat Marius Șumudică pentru FANATIK.