Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la AS Roma și Inter a dat verdictul chiar înaintea derby-ului: „Va aduce Scudetto la Milano”

Brazilianul Amantino Mancini (45 de ani) a fost coleg cu Cristi Chivu atât la AS Roma, cât și la Inter Milano. Înaintea derby-ului dintre cele două, fostul jucător de bandă dreaptă a vorbit despre impactul lui Cristi Chivu în tabăra „nerazzurilor”, dar și cum se comporta antrenorul român în teren, pe vremea când era fotbalist.

Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la AS Roma și Inter îl vede pe român campionul Italiei

Cristi Chivu se află la al doilea sezon ca antrenor în Serie A, după ce în stagiunea precedentă a preluat Parma din mers și a reușit să-i salveze pe „cruciați” de la retrogradare. Anii petrecuți la Inter, ca jucător și antrenor de juniori, au dat roade, iar „nerazzurri” l-au contactat imediat după despărțirea de Simone Inzaghi, pentru a-i lua locul.

Milanezii i-au dat încredere, cu toate că el este un antrenor la început de drum. Până acum, Inter a mers foarte bine în campionat, chiar dacă nu prea a reușit să câștige meciurile contra echipelor mari. Una dintre singurele echipe puternice din Italia care a pierdut în fața lui Inter în turul de campionat este chiar AS Roma, iar românul vrea să repete această performanță.

întrucât acesta este unul dintre cele mai grele meciuri rămase de jucat pentru Inter Milano, cel puțin pe hârtie. Coleg cu Cristi Chivu atât la AS Roma, cât și la Inter, Amantino Mancini a dezvăluit că îl vede pe român ridicând trofeul la finalul celor 38 de etape:

„Chivu era antrenorul nostru pe teren. Îi plăcea să vorbească, ne dădea mereu indicații. Se vedea că avea această profunzime. Acum, Inter vine după o serie slabă, dar rămâne favorită la câștigarea titlului de campioană. Cu caracterul său, Chivu, care face tot posibilul să rămână concentrat pe acest final de sezon, cred că va putea aduce Scudetto la Milano”, a spus Mancini pentru Sky Sport, citat de

Revenire importantă pentru Cristi Chivu în meciul cu AS Roma. Lautaro Martinez ar putea fi titular

Conform presei italiene, veste extraordinar de bună pentru „nerazzurri”. Echipa nu s-a descurcat prea bine fără liderul argentinian, însă el este gata să pună umărul pentru câștigarea celor trei puncte contra lui AS Roma.

„Lautaro este un campion, revenirea lui este crucială pentru încrederea echipei. Un jucător cu o asemenea greutate în vestiar și cu calitatea lui este o întărire uriașă și o va ajuta foarte mult pe Inter în această fază finală a campionatului”, a mai spus Amantino Mancini, conform sursei citate, despre atacantul sud-american.