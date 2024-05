Fredy Guarin, fost coleg , a făcut dezvăluiri tulburătoare despre viața sa, la 3 ani de la retragerea din fotbal. Câștigător a 10 trofee cu FC Porto, Guarin a recunoscut că viața sa s-a ruinat, din cauza consumului excesiv de alcool și substanțe psihoactive.

Fostul coleg al lui Cristi Chivu, dezvăluiri tulburătoare: „Sunt un alcoolic 100% și toxicoman”. Și-a ruinat viața la doar 3 ani de la retragere

Fredy Guarin a fost un fotbalist de succes. Fostul internațional columbian în vârstă de 37 de ani a câștigat finala UEFA Europa League în sezonul 2010-2011 cu FC Porto, fiind coechipier cu Cristi Săpunaru. Timp de patru sezoane și jumătate, Guarin a fost colegul lui Cristi Chivu la Inter.

Mijlocașul cu 58 de apariții și 4 goluri în naționala Columbiei s-a retras din activitate în iulie 2021. În prezent, Fredy Guarin se luptă să scape de dependența de alcool și substanțe interzise. Fostul fotbalist într-un interviu acordat revistei Semana și prezentat de Gazzetta dello Sport.

„Din nefericire, la un moment dat, m-am lăsat «distras» și m-am agățat de alcool. Am comis multe greșeli, am luat decizii proaste, am rănit o mulțime de oameni, i-am făcut pe cei dragi și pe prietenii mei să se simtă prost.

Pe rețelele de socializare, am fost imortalizat în situații rele sau ciudate, întrucât alcoolul a fost întotdeauna cel mai nenorocit declanșator pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat. Sunt un alcoolic 100% și recunosc acest lucru. Sunt un toxicoman în curs de recuperare. Am fost un alcoolic timp de mai mulți ani”, a declarat Fredy Guarin.

Radamel Falco, James Rodriguez sau Juan Cuadrado au sărit în ajutorul lui Fredy Guarin: „Acum știu care sunt adevărații mei prieteni”

Ultimul trofeu cucerit în carieră de Fredy Guarin a fost Cupa Chinei alături de Shanghai Shenhua, în 2017. Ultima oară, fostul mijlocaș columbian a îmbrăcat tricoul celor de la Millonarios, echipă din prima ligă de fotbal a Columbiei.

„Când am plecat de la Millonarios în 2021, am ajuns în cel mai jos punct, pentru că în acei ani dependența mea a devenit gravă. Nu mai lucram cum trebuia la antrenamente, îmi pierdusem demnitatea, încrederea celor dragi și cel mai important și prețios lucru pe care îl am, cei trei copii ai mei.

Am pierdut multe lucruri la nivel sentimental. A venit un moment în care am decis că nu mai pot continua așa. Acum știu care sunt adevărații mei prieteni, cei care vor să mă vadă bine.

Falcao, James Rodriguez, Quintero, Ospina, Cuadrado, Zanetti, Córdoba și alții care au fost alături de mine în acele momente întunecate. Ei au fost acolo pentru a mă ajuta. Alții, fără să spună niciun cuvânt, au plecat. Nu erau prieteni

„Lucrez să recâștig încrederea copiilor, a rudelor și a prietenilor mei”

Trebuia să cer ajutor, o făcusem deja de mai multe ori, dar mereu recidivam. A trebuit să renunț și să cer sprijinul unor profesioniști, cu care lucrez pentru a îndrepta lucrurile, pentru a recâștiga încrederea copiilor mei, a rudelor și a prietenilor. De unul singură nu puteam s-o fac.

Însă de data aceasta, totul este diferit și aceasta e momentul de cotitură. Am bătut deja la ușa diavolului și acum știu deja că drumul meu este spre Dumnezeu. EL îmi dă putere în fiecare zi, pentru a le putea oferi copiilor mei toată iubirea pe care o am pentru ei.

„Am o propoziție tatuată, am scris-o chiar eu, «Mi-e frică de moarte și închisoare», și, fără să știu, am trăit ca un condamnat la moarte. Adevărul este că în acel drum întunecat pe care am fost, am fost aproape de moarte pentru că n-am avut respect, n-am avut limite, nu am avut curaj și m-am lăsat dus mai departe în acea gaură în fiecare zi”, a mai spus Fredy Guarin.

„Întunericul și neliniștea cu care trăiam nu sunt foarte plăcute”

Fredy Guarin a câștigat 3 titluri în Portugalia cu FC Porto, 3 Cupe ale Portugaliei, dar și 2 Supercupe ale Portugaliei. Mijlocașul columbian are în palmares și un titlu în Argentina cu Boca Juniors.

„Am bătut la porțile iadului și nu vreau să mă întorc niciodată la acea viață. Întunericul și neliniștea cu care trăiam nu sunt foarte plăcute. Nu înțelegeam ce riscam când eram beat. Au fost momente foarte dureroase și trăiam deja în pușcărie.

În ziua în care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu părinții mei (referire la cearta violentă din casă și videoclipul care circulă pe rețelele de socializare în care fostul fotbalist se ceartă cu poliția), polițiștii nu m-au dus la închisoare.

El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres — BluRadio Colombia (@BluRadioCo)

Au fost amabili, calmi, m-au urcat în mașină, dar nu m-au încătușat și nu m-au maltratat niciodată. Au fost conștiincioși și profesioniști. S-au comportat foarte uman cu mine, chiar dacă eram agresiv”, au fost cuvintele lui Fredy Guarin.