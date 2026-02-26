Sport

Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB, stupefiat de problemele în care s-a băgat fotbalistul. „Doamne, ferește! Trebuie să fii idiot rău de tot”

Nu l-a bănuit niciodată de așa ceva! Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB a vorbit despre scandalul pariurilor din fotbalul românesc. „Mai bine te lași de fotbal”.
Alex Bodnariu
26.02.2026 | 19:07
Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB stupefiat de problemele in care sa bagat fotbalistul Doamne fereste Trebuie sa fii idiot rau de tot
Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, a ajuns la audieri într-un dosar de trucare de meciuri. Ce spune fostul său coleg
Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, nu trece deloc prin cea mai fericită perioadă. Fotbalistul a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul privind trucarea de meciuri din Liga a III-a. Acesta s-a prezentat în cătușe, alături de alți doi colegi de la CS Păulești, la audieri, pentru a da explicații. Fostul său coechipier, Raul Rusescu, nu înțelege cum a putut să accepte să se bage în astfel de afaceri necurate.

Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, a ajuns la audieri într-un dosar de trucare de meciuri

Ancheta privind trucarea unor meciuri din Liga a III-a a zguduit serios fotbalul românesc, iar printre numele apărute în dosar se află și cel al lui Gabi Matei. Fostul jucător de la FCSB ar fi fost implicat, alături de alte persoane din cadrul clubului CS Păulești, într-un mecanism prin care anumite partide ar fi fost influențate pentru câștiguri la pariuri. Autoritățile au efectuat zeci de percheziții și au dus mai multe persoane la audieri, într-un dosar care a atras atenția opiniei publice prin amploarea sa.

Potrivit informațiilor din anchetă, sumele obținute din pariuri ar fi fost unele extrem de mari pentru nivelul ligii în care activau echipele implicate. Suspiciunile vizează un sistem bine pus la punct, în care rezultatele sau anumite faze de joc ar fi fost stabilite dinainte, pentru a genera profituri consistente.

Raul Rusescu, stupefiat de problemele în care s-a băgat fostul său coleg de la FCSB

Raul Rusescu a fost, pentru o scurtă perioadă, coleg cu Gabi Matei la FCSB. Fostul atacant nu poate să-și explice de ce fotbalistul s-a băgat în așa ceva. Mai mult, spune că ar trebui făcute verificări atât la nivelul Ligii a II-a, cât și în Superliga României, pentru a nu exista alte suspiciuni.

„Nu sunt multe de spus… Poliția să-și facă datoria. Dacă s-au întâmplat lucrurile astea, acești oameni merită ce li se întâmplă. Marica ne-a zis clar la podcast că sunt blaturi la Liga a 2-a și toată lumea închide ochii. Deci autoritățile nu trebuie să se oprească aici. E foarte bine că au început, să continue pe drumul ăsta. Eu sper să nu fie și la Liga 1 asemenea cazuri. Cât timp nu ai alte dovezi, nu poți acuza. Acum, probabil, sunt dovezi solide în cazul Păulești.

Frauda totală e de 160.000 de euro? Cu atâtea persoane implicate? Doamne, ferește! N-am nimic cu ei, dar trebuie să fii idiot rău de tot să faci lucrurile astea. Mai bine te lași de fotbal. Adică, pentru 10.000 de euro de fiecare, să spunem, faci asta?! De fapt, pentru niciun leu din lume nu faci așa ceva! Deși sunt oameni care spun: «Pentru o sumă anume, mă duc și la închisoare»…”, a declarat Raul Rusescu, conform GSP.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
