Fostul coleg al lui Gică Hagi, cel mai dur discurs după umilințele României: „80% din fotbal e condus politic și pe cumetrie! La juniori antrenează și zidarii”

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, a făcut pentru FANATIK o analiză a jucătorilor care au evoluat în cele patru meciuri din Liga Națiunilor pe postul pe care el s-a consacrat. Fostul fotbalist al lui Dinamo, Anderlecht și Standard Liege a fost un car de nervi la meciurile tricolorilor și a criticat aspru ceea ce se întâmplă în fotbalul din România.

Selymes: „Nu l-aș fi scos pe Mihăilă cu Polonia”

Tibi, patru meciuri, patru înfrângeri, 3-13 golaveraj în startul Ligii Națiunilor. Te așteptai la așa ceva?

– Eram pesimist, însă nu mă așteptam chiar să fie așa de rău. Cu excepția unor perioade bune pe parcursul unor meciuri, am fost departe tare de adversari. În unele meciuri am scăpat chiar ieftin.

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Care e explicația acestor eșecuri?

– Asta ne este valoarea acum. Gică a încercat să scoată tot ce e mai bun din ce avem pe piață, i-a încercat, i-a rotit, nu a ieșit. Dramatic este că nici nu e concurență, tot cu cei care au fost acum trebuie să joci. Uită-te ce am făcut la under 21. Cu cine să vii nou la națională?

Nu a greșit și Hagi?

– Fiecare e antrenor în România! , aș fi scos un mijlocaș, și-i lăsam pe Man și Mihăilă pe benzi. Asta nu înseamnă că ieșea altfel. Mi-am adus aminte de meciul cu Polonia și îmi amintesc că am închis televizorul de nervi la 3-0, așa de umilit m-am simțit!

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Borza, cel mai bun fundaș stânga român

De cei care au fost folosiți pe postul tău, fundaș stânga, ce părere ai?

– Mă așteptam ca Borza să primească mai multe minute, nu doar cele 24 de pe finalul meciului cu Polonia. Pentru mine, el este cel mai bun fundaș stânga pe care îl avem. E puternic, urcă bine, joacă la un nivel înalt, în campionatul turc, are tot viitorul în față. Nu știu cum s-a comportat la antrenamente, dar cred că se va impune în cel mai scurt timp.

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Hagi a mizat mai mult pe Bancu și Eissat.

– Bancu e foarte bun pe plan ofensiv, însă are probleme defensive, la fel ca Rațiu. Iar Eissat este, pentru mine, stoper stânga.

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Cum crezi că s-a simțit Opruț, unul dintre puținii care nu a primit un minut?

– E greu pentru orice jucător care nu joacă. Oricum, mie mi se pare că Borza este peste Opruț.

Sistemul cu trei stoperi a avut rezultate

Ai spus că fundașii laterali, Bancu și Rațiu, au probleme defensive. În acest context, nu era mai bine să se rămână la sistemul cu trei stoperi, încercat la primul meci, din Suedia?

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– Nu am mai jucat de mult la națională cu trei stoperi, deși cu sistemul ăsta am avut succes la Mondialele din 1994. Erau Gică Mihali, Belo, Didi Prodan, și Gică Popescu putea juca acolo, iar în fața lor era și Ionuț Lupescu.

Apropo de acest lucru, nu suntem prea curajoși, ținând cont de ce jucători avem acum? Asta mai ales că și cu jucătorii mari din 1994 doar Hagi, Ilie Dumitrescu și Răducioiu aveau profil ofensiv.

– Este și asta o problemă, de asta am luat așa multe goluri.

Selymes: „La juniori antrenează până și zidarii”

De ce a căzut așa de tare fotbalul românesc?

– Culegem ce am semănat. La juniori sunt grupe antrenate și de zidari, de profesori de educație fizică care nu știu să lovească mingea. Apoi, 80% dintre cei care decid la Liga a II-a și Liga a III-a sunt puși politic sau pe criterii de cumetrie. A avut dreptate Prunea când a vorbit despre dezastrul de la aceste divizii.

Care ar fi soluția ieșirii din criză?

– Să ne aducem aminte de ce era bun pe vremea comuniștilor și să copiem ce au făcut alții în ultimii ani. Înainte de 1989, lucrau o mulțime de oameni profesioniști la juniori, copiii jucau mult pe maidane, se făceau selecții permanent, o mulțime de competiții, era și pregătirea centralizată a vârfurilor, la Luceafărul. Acum, putem să ne uităm și spre belgieni, spre norvegieni, spre greci, care au venit cu metodologii noi, cu specialiști. Nu e nicio rușine să faci cursuri de perfecționare, să înveți lucruri noi, chiar și la 50 de ani. Talente avem din plin, important e cum le educăm, cum le punem în valoare.

Cine trebuie să dea tonul?

– Cum a zis Gică, cheia e la Palatul Victoria. De acolo trebuie să plece deșteptarea, să se inițieze un program național bine structurat.