Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele pentru oricine! M-am speriat”

Josue Homawoo a fost victima unei accidentări teribile în Belgia, iar un fost coleg a mărturisit la ”FANATIK Dinamo” ce a simțit în acel moment.
Traian Terzian
17.09.2025 | 15:19
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo ingrijorat Sunt momente foarte grele pentru oricine Mam speriat
Un fost coleg de la Dinamo, îngrijorat după accidentarea groaznică a lui Josue Homawoo. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Fostul fundaș de la Dinamo, Josue Homawoo, a căzut inconștient pe teren la un meci din campionatul belgian, dar este în afara oricărui pericol. Însă, fostul său coleg de la Dinamo a tras o sperietură zdravănă.

Un fost coleg de la Dinamo i-a descris pe Josue Homawoo și Kennedy Boateng

Retras la finalul sezonului precedent după ce a împlinit 39 de ani, Răzvan Patriche a vorbit la emisiunea ”FANATIK Dinamo” despre relația pe care a avut cu partenerii săi din defensivă, Homawoo și Boateng.

”Erau niște băieți liniștiți, veseli, totul era bine. Sunt caractere frumoase la Dinamo, de asta este un grup ok. Și asta se vede și prin rezultate, și prin jocul echipei. Oamenii s-au integrat foarte repede. Dacă tu ești un caracter frumos și ești deschis, te integrezi foarte repede oriunde. Dacă ești puțin mai închis în tine… Tu trebuie să te integrezi și nu o poți face decât dacă ești ok.

Atunci când ești jucător străin, trebuie să arăți și puțin mai mult decât cei autohtoni. Homawoo și Boateng, buni amândoi, puternici, viteză. La stilul pe care îl joacă Dinamo erau foarte buni, mereu 1 contra 1, mereu în duel. La antrenamente era chiar și mai răi, de multe ori peste limită”, a declarat Patriche.

Emoții mari pentru sănătatea lui Homawoo

Fostul căpitan dinamovist, care între timp a ajuns în staff-ul tehnic al echipei secunde, nu a ascuns faptul că a tras o spaimă teribilă când a văzut accidentarea suferită de fostul său coechipier Josue Homawoo.

”Am fost puțin îngrijorat, m-am speriat. Mă bucur că este bine acum. Nu e neapărat vorba de el, cu oricine se întâmpla spaima era aceeași. Sunt momente foarte grele pentru toți jucătorii și pentru tot ce înseamnă lumea fotbalului”, a spus Răzvan Patriche, la ”FANATIK Dinamo”.

Accidentarea lui Homawoo a creat spaimă la Dinamo

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
