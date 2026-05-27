Fostul coleg al lui Pancu îl critică pe antrenor după scandalul cu şefii de la CFR Cluj: „Eu nu aş face niciodată aşa ceva!”. Presiune uriaşă pentru Pancone în Giuleşti

CE TREBUIE SĂ ȘTII Daniel Pancu, următorul antrenor al Rapidului, criticat de un fost coleg

Invitat de Robert Niță la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK RAPID, Constantin Schumacher (50 de ani) l-a criticat pe fostul său coleg, Daniel Pancu (48 de ani), care urmează să fie noul antrenor al alb-vișiniilor.

Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Șucu. Cele două părți au ajuns la un numitor comun, astfel că „Pancone” urmează să îi ia locul lui Costel Gâlcă, care . Pentru că a calificat echipa în preliminariile Conference League, lui Pancu trebuia să i se prelungească automat contractul cu CFR Cluj, dar acesta

„Ce a făcut la CFR, cred că a fost extraordinar. I-a luat de pe locul 14 și i-a dus pe locul 3, e un lucru extraordinar. Nu cred că se aștepta. Nici cei din club, nici Pancu. Nu ai cum să te gândești că îi iei de pe 14 și îi aduci pe locul 3. Poate se gândea să prindă cupele europene sau să prindă play-off-ul. Ținând cont la ce lot are CFR se aștepta să ajungă acolo, dar nu să ajungă să se bată la campionat în ultimele etape.

Doar că, din punctul meu de vedere, ca antrenor, nu făceam niciodată lucrurile astea care au ieșit prin presă, certurile astea. Pentru că viața te aduce în așa fel încât poți sta la Rapid un an, doi, șapte și după să te duci la CFR Cluj. Nu cred că erau necesare, pentru el, pentru viitorul lui, pentru că e un antrenor tânăr și îi doresc să atingă obiectivul dacă ajunge la un numitor comun cu Rapid. Se poate întâmpla ca și pe Giulești, după 2-3 etape, să îl înjure suporterii și domnul Șucu să îl susțină în continuare. El trebuie să facă tot posibilul să ajungă cu Rapid până unde își dorește.

Pentru că sunt sigur că obiectivul primordial va fi calificarea în cupele europene. Nici nu trebuie să ai asta în contract. Tu ca antrenor trebuie să îți dai seama că obiectivul principal e să ajungi în cupele europene”, a declarat Constantin Schumacher, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

„(n.r. – pe Pancu e o presiune mai mare?) 100% va fi o presiune mai mare. Lumea se așteaptă ca Pancu să revină cu spiritul Rapidului. E o presiune enormă. Sunt sigur că dacă el a discutat deja cu șefii Rapidului se gândește la ce are de făcut. La transferuri, la cantonamente, la pregătire. Sunt sigur că presiunea e de două ori mai mare pe Pancu decât a fost pe Gâlcă. El are nevoie de susținere și sunt sigur că o va avea cât va avea rezultate.

Pe Giulești nu există altceva. Trebuie să dai totul, ca să primești totul. Indiferent că e Pancu, că e Șumudică, că e X sau Y. Pe Giulești, dacă suporterii văd că dai totul, te aplaudă și când pierzi. Așa sunt suporterii Rapidului. Așa i-am simțit eu ca jucător și ca antrenor”, a adăugat fostul jucător și antrenor de la Rapid.