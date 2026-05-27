Sport

Fostul coleg al lui Pancu îl critică pe antrenor după scandalul cu şefii de la CFR Cluj: „Eu nu aş face niciodată aşa ceva!”. Presiune uriaşă pentru Pancone în Giuleşti

Unul dintre foștii colegi ai lui Daniel Pancu de la Rapid l-a criticat pe viitorul antrenor al giuleștenilor. Motivul, despărțirea cu scandal dintre „Pancone” și CFR Cluj
Cristian Măciucă
27.05.2026 | 17:38
Fostul coleg al lui Pancu il critica pe antrenor dupa scandalul cu sefii de la CFR Cluj Eu nu as face niciodata asa ceva Presiune uriasa pentru Pancone in Giulesti
EXCLUSIV FANATIK
Fostul coleg al lui Pancu îl critică pe antrenor după scandalul cu şefii de la CFR Cluj: „Eu nu aş face niciodată aşa ceva!” Presiune uriaşă pentru Pancone în Giuleşti. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Invitat de Robert Niță la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK RAPID, Constantin Schumacher (50 de ani) l-a criticat pe fostul său coleg, Daniel Pancu (48 de ani), care urmează să fie noul antrenor al alb-vișiniilor.

Daniel Pancu, următorul antrenor al Rapidului, criticat de un fost coleg

Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Șucu. Cele două părți au ajuns la un numitor comun, astfel că „Pancone” urmează să îi ia locul lui Costel Gâlcă, care și-a luat adio de la fani la ultimul meci din Giulești, cu Universitatea Craiova. Pentru că a calificat echipa în preliminariile Conference League, lui Pancu trebuia să i se prelungească automat contractul cu CFR Cluj, dar acesta a refuzat să mai continue în Gruia, despărțirea fiind anunțată oficial.

ADVERTISEMENT

„Ce a făcut la CFR, cred că a fost extraordinar. I-a luat de pe locul 14 și i-a dus pe locul 3, e un lucru extraordinar. Nu cred că se aștepta. Nici cei din club, nici Pancu. Nu ai cum să te gândești că îi iei de pe 14 și îi aduci pe locul 3. Poate se gândea să prindă cupele europene sau să prindă play-off-ul. Ținând cont la ce lot are CFR se aștepta să ajungă acolo, dar nu să ajungă să se bată la campionat în ultimele etape. 

Doar că, din punctul meu de vedere, ca antrenor, nu făceam niciodată lucrurile astea care au ieșit prin presă, certurile astea. Pentru că viața te aduce în așa fel încât poți sta la Rapid un an, doi, șapte și după să te duci la CFR Cluj. Nu cred că erau necesare, pentru el, pentru viitorul lui, pentru că e un antrenor tânăr și îi doresc să atingă obiectivul dacă ajunge la un numitor comun cu Rapid. Se poate întâmpla ca și pe Giulești, după 2-3 etape, să îl înjure suporterii și domnul Șucu să îl susțină în continuare. El trebuie să facă tot posibilul să ajungă cu Rapid până unde își dorește.

ADVERTISEMENT
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
Digi24.ro
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon

Pentru că sunt sigur că obiectivul primordial va fi calificarea în cupele europene. Nici nu trebuie să ai asta în contract. Tu ca antrenor trebuie să îți dai seama că obiectivul principal e să ajungi în cupele europene”, a declarat Constantin Schumacher, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

(n.r. – pe Pancu e o presiune mai mare?) 100% va fi o presiune mai mare. Lumea se așteaptă ca Pancu să revină cu spiritul Rapidului. E o presiune enormă. Sunt sigur că dacă el a discutat deja cu șefii Rapidului se gândește la ce are de făcut. La transferuri, la cantonamente, la pregătire. Sunt sigur că presiunea e de două ori mai mare pe Pancu decât a fost pe Gâlcă. El are nevoie de susținere și sunt sigur că o va avea cât va avea rezultate.

ADVERTISEMENT

Pe Giulești nu există altceva. Trebuie să dai totul, ca să primești totul. Indiferent că e Pancu, că e Șumudică, că e X sau Y. Pe Giulești, dacă suporterii văd că dai totul, te aplaudă și când pierzi. Așa sunt suporterii Rapidului. Așa i-am simțit eu ca jucător și ca antrenor”, a adăugat fostul jucător și antrenor de la Rapid.

Rapidul, RAMPA DE LANSARE pentru Daniel Pancu pentru un CAMPIONAT DE TOP!? VERDICTUL fostului coleg

Crystal Palace – Rayo Vallecano, LIVE în finala UEFA Conference League. Arbitrul controversat...
Fanatik
Crystal Palace – Rayo Vallecano, LIVE în finala UEFA Conference League. Arbitrul controversat pentru duelul de la Leipzig
Ștefan Baiaram a dat lovitura după titlul cu Universitatea Craiova! Ce premiu special...
Fanatik
Ștefan Baiaram a dat lovitura după titlul cu Universitatea Craiova! Ce premiu special a câștigat decarul oltenilor
Manchester City, primul transfer din era Enzo Maresca. Un internațional englez, înlocuitorul lui...
Fanatik
Manchester City, primul transfer din era Enzo Maresca. Un internațional englez, înlocuitorul lui Bernardo Silva
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Pancu a plătit o sumă uriașă de bani pentru a semna cu Rapid,...
iamsport.ro
Pancu a plătit o sumă uriașă de bani pentru a semna cu Rapid, după ce Șucu a refuzat să o achite!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!