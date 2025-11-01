Fostul coleg al lui Radu Drăgușin se lasă de fotbal la doar 27 de ani și și-a ales deja altă meserie

ADVERTISEMENT

Totuși, fostul jucător de la Tottenham a decis să nu mai continue cariera de fotbalist, asta la doar 27 de ani.

A jucat la Tottenham recent, iar acum se retrage la doar 27 de ani

Concret, Alfie Whiteman, cel care a fost al treilea portar pentru echipa londoneză, unde a fost crescut de la juniori, a agățat ghetele în cui. Acesta chiar a fost un tânăr promițător, având selecții la multe din naționalele de juniori ale Angliei, de la U16 și până la U19. El a rămas însă liber de contract în luna ianuarie, iar de atunci nu și-a mai găsit un alt angajament.

Fostul coleg al lui Radu Drăgușin nu mai continuă cariera de jucător și conform lui , acesta a decis să-și înceapă o nouă carieră, ca fotograf. Whiteman, cel care a fost în ultimii ani al treilea portar al echipei londoneze, a mai evoluat de-a lungul carierei sale doar pentru o altă echipă, Degerfors, din Suedia, unde a fost împrumutat în două rânduri de către formația engleză.

Whiteman a jucat într-un singur meci oficial pentru Tottenham, în 2020, când a intrat în ultimele 8 minute ale partidei cu Ludogorets, meci câștigat de Tottenham cu 4-0.

Radu Drăgușin, aproape de revenirea pe gazon

, este din ce în ce mai aproape de a reveni pe gazon. Românul a fost chiar selectat de din care urmează să fie ales lotul final pentru ultimele partide din preliminarii, cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă. Două victorii ar aduce locul 2 pentru tricolori în grupa de preliminarii și visul de calificare la mondial ar rămâne viu.

Se speră ca fundașul lui Tottenham să fie inclus cât mai curând de Thomas Frank în lot și să aibă meciuri în picioare pentru a fi în formă înainte de partidele cruciale ale României, cât și pentru un posibil baraj de calificare la Cupa Mondială din Qatar. Ultimul meci jucat de Radu Drăgușin a fost în luna ianuarie, la un meci cu Elfsborg, din Europa League, câștigat de londonezi cu 3-0.