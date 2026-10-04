Fostul coleg al lui Ronaldo, atac dur asupra antrenorului care i-a făcut probleme lusitanului: ”A fost un rahat”

ADVERTISEMENT

. Starul lusitan nu este la primul conflict dur cu unul dintre antrenorii săi. Unul dintre foștii săi coechipieri a rupt tăcerea legat de nedreptatea trăită de atacant.

Fred l-a atacat dur pe Erik Ten Hag: ”A fost un rahat”

Cristiano Ronaldo a revenit la Manchester United, clubul britanic la care a devenit cunoscut la nivel mondial, în anul 2021. Totuși, a doua sa ședere pe ”Old Trafford” a fost tumultoasă și plină de conflicte. Fostul său coleg din acea perioadă, Fred, a dezvăluit greșelile pe care Erik Ten Hag, atrenorul ”diavolilor roșii” le-a făcut.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul ar fi gestionat deplorabil relația cu vestiarul. Mai mult, ar fi creat avantaje pentru conaționalii lui de la echipă, Donny van den Beek, Tahith Chong, Bjorn Hardley:

”Ten Hag a fost foarte bun din punct de vedere tactic, dar cu grupul a fost un rahat. Se certa cu toată lumea. Se certa cu mine, cu Cristiano, cu Casemiro, cu Rashford . Nu mă punea în joc și uneori situația devenea stresantă. ucau doar jucătorii lui olandezi. Era un antrenor care favoriza clicile. Dar, tactic, unul dintre cei mai buni cu care am lucrat vreodată”, a spus Fred, pentru ”Charla Podcast”, conform .

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a avut clinciuri serioase cu Ten Hag

În luna octombrie 2022, tensiunile dintre Cristiano Ronaldo și Erik Ten Hag au atins o cotă alarmantă. După un duel contra lui Manchester City, în care lusitanul a fost rezervă neutilizată, antrenorul a declarat că nu l-a introdus pe final din respect pentru cariera lui. Totuși, etapa următoare, contra lui Tottenham, 2-0, Ten Hag a vrut să îl arunce în luptă pe Ronaldo în minutul 88. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a refuzat să joace.

ADVERTISEMENT

La scurt timp, Ronaldo și-a luat adio de la Old Trafford și a semnat cu Al Nassr. Atunci, extrema a criticat dur infrastructura și evoluția celor de la Manchester United, lucru ce l-a deranjat pe antrenorul olandez.

ADVERTISEMENT

„El a spus că Manchester United nu poate câștiga Premier League. Asta a spus dacă ești atent. El e departe în Arabia Saudită, departe de Manchester. Toată lumea poate să-și dea cu părerea. E în regulă, nu mă afectează. Știu unde ne aflăm, știu încotro ne îndreptăm”, a replicat Ten Hag.

Cristiano Ronaldo a avut, în final, dreptate. Manchester United nu a reușit să mai lupte pentru un titlu de campioană a Angliei. Aventura lui Erik Ten Hag pe banca ”diavolilor roșii” s-a terminat în octombrie 2024. Manchester United se afla, în acel moment, pe locul 14 și a terminat sezonul pe poziția 15.

ADVERTISEMENT

Erik Ten Hag a eșuat, ulterior, la Bayer Leverkusen, fiind demis după numai 2 partide. Acesta , echipă din țara sa natală.