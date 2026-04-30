Fostul coleg de națională, dezvăluiri uluitoare despre Cristi Chivu: ”Norocul lui că nu a fost primit”

Instalat în vară pe banca Interului, Cristi Chivu este foarte aproape de a reuși eventul încă din primul sezon. Deși mulți s-au îndoit de potențialul său, conducătorii clubului au avut încredere în român. Iar un fost coleg de la națională a precizat că fostul fundaș a făcut pașii corecți în carieră.

Fostul coleg de la națională a vorbit despre șansa lui Cristi Chivu

După ce a jucat ani buni alături de Chivu la prima reprezentativă a României, Ciprian Marica (40 de ani) a dezvăluit faptul că marea șansă a antrenorului lui Inter a reprezentat-o faptul că a fost refuzat atunci când și-a dorit să se întoarcă în România, după ce și-a încheiat cariera de jucător.

”Cristi a luat o decizie foarte importantă și foarte bună. A încercat să vină acasă după ce s-a lăsat. Norocul lui că nu a fost primit (n.r. – în România). A vrut să se întoarcă acasă… A avut și niște oferte din fotbal românesc și totuși a ales să facă pașii corecți.

Putea să sară niște etape, însă a ales să plece de la copii și juniori. A fost antrenor la copii și juniori, la cei mici, după care a crescut la Primavera. Ulterior a ajuns ca cei de acolo să aibă încredere și curajul să-i dea vicecampioana Europei. Pentru că a făcut pașii corecți”, a declarat Marica, pentru .

Chivu, aproape de lovitura carierei cu Inter

Interul . Cu patru etape înainte de finalul sezonului, ”nerazzurrii” au un avans de 10 puncte față de Napoli și de 12 față de AC Milan.

Trupa lui Cristi Chivu și-ar putea asigura matematic ”scudetto” în cazul în care Napoli pierde la Como, sâmbătă, 2 mai, de la ora 19:00, iar AC Milan nu se impune în meciul cu Sassuolo, duminică, 3 mai, de la ora 16:00. În caz contrar, Inter va trebui să câștige duelul de pe teren propriu cu Parma, care va avea loc tot duminică, dar de la ora 21:45.

În plus, tehnicianul român poate face eventul, deoarece . În ultimul act, programat miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, la Roma, formația pregătită de tehnicianul român va întâlni Lazio.

Chivu, lăudat de cel pe care l-a înlocuit la Inter

În ciuda faptului că mulți s-au îndoit de faptul că vă putea să gestioneze un lot plin de vedete, Cristi Chivu a dat dovadă de maturitate și s-a impus în vestiar. Iar românul a fost , predecesorul său pe banca ”nerazzurrilor”.

”Au fost foarte buni în acest sezon. Să câștigi nu este niciodată ușor, iar meritul îi aparține și lui Chivu. Cunoșteam grupul și nu aveam îndoieli asupra capacităților jucătorilor, dar și alegerea de a miza pe Cristian Chivu a fost una foarte inspirată.

Iar eu știam asta, pentru că îl văzusem lucrând. Acum este normal ca Inter să sărbătorească, pentru că va câștiga campionatul în curând, iar apoi să încerce să câștige și finala din Cupa Italiei”, a spus Inzaghi.

Jose Mourinho, mesaj de suflet pentru Chivu

Parcursul excelent realizat de Cristi Chivu cu Inter a fost , cel care l-a antrenat pe român și care se afla pe banca ”nerazzurrilor” la realizarea celebrei triple Champions League – titlu – Cupa Italiei din 2010.

”Cristi Chivu nu a devenit antrenor din întâmplare. A petrecut ani de zile alături de jucători tineri, cu siguranță s-a pregătit. Nu are prea multă experiență, dar a venit totuși de la un club cu mai puțină presiune și responsabilitate, precum Parma, și a ajuns la Inter într-o perioadă de stabilitate.

Evident, câștigarea scudetto-ului din prima încercare este ceva grozav. Știm cu toții că îl va câștiga, dar trebuie să-l câștige. Nu sunt superstițios, dar cred cu adevărat în aceste lucruri în fotbal. Dacă matematica nu spune că s-a terminat, nu s-a terminat… Când va câștiga (n.r. – trofeul), voi fi acolo”, a afirmat portughezul.