Fostul coleg multimiliardar al lui Cristiano Ronaldo este tentat să cumpere un club din Premier League

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Louis Saha (48 de ani), fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo în prima , este aproape de revenirea în fotbal. Totuși, de această dată, fostul fotbalist ar putea fi unul dintre investitorii unei echipe de tradiție din Premier League.

Louis Saha este tentat să cumpere Everton

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, în 2013, francezul s-a orientat spre zona afacerilor, unde a avut succes. Louis Saha a dezvoltat o companie de management al carierei pentru celebrități și și-a construit o avere personală de ordinul miliardelor. La aproape un deceniu și jumătate de când s-a retras din sport, Saha ar putea reveni în lumea fotbalului.

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Fostul fotbalist a fost surprins că Friedkin Group, actualul consorțiu care deține Everton, și presa britanică ia în calcul posibilitatea unei tranzacții între cele două părți. Louis Saha a explicat de ce este atractivă șansa de a se implica în acționariatul trupei de pe ”Hill Dickinson”.

”Sunt extrem de surprins că proprietarii lui Everton vor să vândă clubul. Am considerat că momentul este potrivit pentru investiții, pentru că, de când a sosit David Moyes, au avut ocazia să joace pe un stadion frumos. A existat o viziune grozavă și părea că investiția se va materializa, dar asta nu s-a întâmplat.

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David Moyes mai are puține opțiuni pe piața transferurilor, lucrează bine cu un lot mai mic, dar are nevoie de mai multe alternative pe anumite poziții. Nu cred că această instabilitate le va afecta performanța de pe teren, dar sunt cu adevărat surprins de proprietari, nu este un semn bun. Everton reprezintă o mare oportunitate de investiție. Are un stadion nou și impresionant, evoluează de foarte mulți ani în Premier League și este un club stabil”, a spus Louis Saha, conform publicației .

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Louis Saha a evoluat pentru Everton timp de 4 sezoane, în perioada 2008-2012. Deși nu a câștigat niciun trofeu în timpul petrecut pe ”Hill Dickinson”, a bifat mai multe prezențe în Cupa UEFA, în sezonul 2008-2009. Tot în aceeași stagiune a obținut și cea mai bună clasare cu Everton din Premier League: Locul 5. Fostul atacant a strâns 115 apariții în tricoul ”caramelelor”, reușind să marcheze 34 de goluri. Mai mult, și-a trecut în palmares și 20 de selecții la prima națională a ”cocoșilor galici”, marcând de 4 ori.

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5.1 miliarde de euro este averea lui Louis Saha

Friedkin Group a salvat Everton și acum vrea să vândă clubul

Friedkin Group a cumpărat clubul în 2024, când Everton se afla într-0 situație critică. La momentul tranzacției, echipa de pe ”Hill Dickinson” înregistrase pierderi în valoare de 400 de milioane de lire sterline și fusese penalizată sportiv cu 8 puncte pentru încălcarea Regulamentului de Profitabilitate și Sustenabilitate al Premier League.

Consorțiul a reușit să redreseze situația financiară a ”caramelelor” și a oferit stabilitate sportivă. În acest moment, Everton se află pe poziția a opta în Premier League. Totuși, tensiunile cu fanii au crescut constant din cauza scumpirii prețurilor biletelor la meciurile de pe teren propriu. Americanii consideră că misiunea pentru care au demarat acest proiect a fost încheiată și doresc să se concentreze pe celelalte echipe aflate în portofoliul lor: AS Roma și AS Cannes.