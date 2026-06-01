Fostul component al Generației de Aur a rămas liber de contract. Echipa pe care a pregătit-o până acum e în pragul desființării

Contractul dintre Politehnica Iași și antrenorul Tibor Selymes, a ajuns la final ieri. Drept urmare, începând de astăzi, fostul fundaș stânga al Generației de Aur este liber de contract. Selymes (56 de ani) a preluat Politehnica pe 14 noiembrie 2025, după plecarea portughezului Anthony „Tony” Da Silva, cu care moldovenii începuseră campionatul.

Tibor Selymes a rămas liber de contract. Ce trebuie să facă Poli Iași pentru a primi 2 milioane de euro de la Primărie?

În mandatul său de antrenor la Poli, fostul jucător de la Dinamo, Anderlecht sau Standard Liege, care are 46 de selecții la echipa națională a României și 3 prezențe la turnee finale (Mondialele din 1994 și 1998 și Euro 1996), a înregistrat șase victorii, două remize și șapte eșecuri.

Politehnica Iași s-a clasat pe locul 4 în Grupa A a play-out-ului Ligii a 2-a de fotbal în sezonul 2025-2026. Situația lui Tibor Selymes, care a mai antrenat în cariera sa echipe precum Sopron (Ungaria), Kaposvar (Ungaria), Sportul Studențesc, Astra, FCM Târgu Mureș, Dinamo II București sau Oțelul Galați, va fi clarificată după ce Politehnica Iași va stabili dacă se va înscrie în ediția viitoare a Ligii a 2-a.

Pentru aceasta, lucru care i-ar permite să acceseze fonduri de la Primăria Iași. Municipalitatea a promis clubului de fotbal o susținere financiară de 2 milioane de euro în acest an.

Poli mai are 15 seniori în lot, toți pot deveni liberi de contract

Din cauza restanțelor amintite, Drept urmare, jucătorii ieșeni și majoritatea tehnicienilor și angajaților nu au încasat vreun salariu pentru munca depusă în 2026.

Drept urmare, toți fotbaliștii ieșeni pot deveni liberi. La această oră, Poli mai are 15 seniori sub contract. Aceștia sunt: Matei Cuciureanu (portar), Ștefan Ștefanovici, Mohammed Umar, Alexandru Dumitru, Tudor Pojar, Dragoș Plămadă (fundași); Ricardo Farcaș, Darius Ghindovean, George Gligor, Denis Ciobanu, Alexandru Hrib și Răzvan Olaru (mijlocași); Jean-Pierre Tiehi, Bogdan Istratie, Kingsley Ofori (atacanți).

