Fostul conducător al Rapidului l-a făcut praf pe Neil Lennon: “Un ardei umplut”

Rapid București traversează un început de sezon dezastruos, nereușind să obțină nicio victorie în primele cinci etape ale Superligii României. Sub conducerea noului antrenor, Neil Lennon, echipa nu a reușit să-și găsească ritmul, iar rezultatele slabe au atras critici vehemente din partea suporterilor și a foștilor oameni de fotbal, care au fost cândva asociați cu clubul.

Neil Lennon, criticat dur de fostele glorii rapidiste

Neil Lennon, care a preluat echipa la începutul acestui sezon, este pus sub presiune tot mai mare, iar fanii îi cer demisia. Situația este agravată și de faptul că insucceslee au venit împotriva unor echipe considerate accesibile,

Unul dintre cei mai vocali critici ai lui Lennon este Grigore Sichitiu, fost prședinte la Rapid, un om cu o carieră bogată în fotbalul românesc. Sichitiu nu a ezitat să-și exprime opinia la emisiunea ”Suflet de Rapidist” despre numirea lui Lennon pe banca tehnică a Rapidului și a făcut comentarii extrem de dure la adresa tehnicianului nord-irlandez.

„Rapidul a făcut o greșeală. Trebuia să-l aducă pe Șumudică în locul ‘ardeiului ăsta umplut’. Nu avea ce căuta aici. Eu nu suport să văd antrenori grași. Peste tot unde am fost, în toată Europa, singurul antrenor gras era Del Bosque. Toți antrenorii acum sunt slabi. Nea Mircea acum…la fel, la 80 de ani. Am fost la patru turnee europene și mondiale…nu am văzut ‘purceluși’”, a declarat Sichitiu, făcând referire la starea fizică a lui Neil Lennon.

Săpunaru, subiect de controversă după ce a fost lăsat pe bancă: „Fotbalul nu este pentru copilași, ci pentru personalități puternice”

Sichitiu a continuat criticile, subliniind faptul că Lennon nu înțelege particularitățile clubului Rapid și a comis greșeli majore în gestionarea echipei. „Să nu se supere, dar el crede că a venit în Burkina Faso? El nu înțelege unde a venit. Îți spun de ce. Când vii la o echipă, nu pui căpitanul echipei pe bancă. Săpunaru nu poate fi pe bancă. Respectă-le personalitatea. Fotbalul nu este pentru copilași. Fotbalul este pentru personalități puternice. Jucătorii de 36-37 de ani adună echipa lângă ei. Dau personalitate și prestanță. Cu cine îl înlocuiești? Cu Blazek?”.

Critici la adresa lui Dan Șucu pentru alegerea unui antrenor anglo-saxon

De asemenea, Sichitiu a criticat și decizia patronului Dan Șucu de a aduce un antrenor anglo-saxon la Rapid, subliniind lipsa de succes a antrenorilor britanici în fotbalul european în ultimii ani.

„Eu îi transmit domnului Șucu atât: Toți conducătorii de fotbal din ultimii 20 de ani nu au adus un antrenor anglo-saxon. Statistic, care sunt antrenorii englezi care au câștigat campionatul în Anglia în ultimii 5 ani? Care sunt antrenorii englezi care au câștigat în ultimii ani Champions League? Ultimul englez care a obținut performanțe a fost Bobby Robson, cu Mourinho secund. Am trăit în perioada aia. Mă întreb și eu: De ce nu a câștigat niciun englez? Eu nu trag concluzii, eu doar mă întreb. De ce nu câștigă campionate?

M-a surprins în meciul de la Buzău. Era un meci pe care trebuia să-l câștige. A băgat jucători defensivi: Pașcanu, Diego Mendes, portar nou… În experiența mea în Europa, am învățat că echipa trebuie să aibă continuitate. Sunt niște lucruri care m-au surprins”.

Strategiile tactice ale lui Lennon, contestate de Grigore Sichitiu

Cu o experiență de mulți ani ca tehnician, Sichitiu a subliniat importanța adaptării antrenorului la echipa sa și la stilul de joc specific clubului. „Am fost la cel puțin trei congrese în care s-a discutat tema: antrenor nou la o echipă nouă. Marii antrenori ai Europei au spus: Alege o echipă care se pretează la mentalitatea ta și la stilul tău de a juca fotbal. Dacă cineva îi spunea lui Șucu cât de bine se pretează stilul anglo-saxon la Rapid… Rapid e o echipă de mingicari cu suporteri frumoși. Trebuie să te adaptezi la ce le vor oamenii ăia”.

În concluzie, Sichitiu a evidențiat problemele de adaptare ale jucătorilor la noile tactici ale lui Lennon, în special pentru cei care erau obișnuiți să joace un fotbal bazat pe posesie și pase la firul ierbii.

„A bulversat jucătorii. Rrahmani, Burmaz… ei erau jucători care se descurcau cu mingea pe jos. Acum primesc doar mingi înalte. Nu se întâlnesc cu mingea. În momentul în care te joci de-a echipa… ăsta e rezultatul. Personalitățile contează”, a mai spus Sichitiu la emisiunea ”Suflet de Rapidist”.

Criticile dure ale lui Grigore Sichitiu reflectă frustrarea și dezamăgirea pe care o resimt mulți dintre suporterii Rapidului, care așteaptă ca echipa lor să revină pe drumul cel bun și să obțină rezultatele dorite. Rămâne de văzut dacă Neil Lennon va reuși să depășească aceste dificultăți și să redreseze echipa într-un moment extrem de tensionat.

