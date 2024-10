Fostul conducător de la Rapid răspunde după atacul fără precedent al lui Dan Șucu: „N-o să ne închidă gura! Să facă 10% din ce am făcut noi”

Dan Șucu . Patronul Rapidului nu a avut milă față de foștii conducători din Giuleșt, pe care i-a acuzat de faptul că au distrus tot ce era la Rapid.

Constantin Zotta răspunde după atacul fără precedent făcut de Dan Șucu: „Rapid a pierdut procese pentru că a avut avocați slabi”

Dan Șucu, , a avut un discurs fără menajamente către Dinu Gheorghe și Constantin Zotta, pe care i-a acuzat de faptul că au distrus totul la Rapid. Șucu a transmis că din cauza lor a fost nevoit să achite peste trei milioane de euro în ultimii doi ani.

ADVERTISEMENT

Cele trei milioane de euro amintite de Dan Șucu reprezintă, în linii mari, datorii recuperate de foști fotbaliști ai clubului în justiție. Constantin Zotta a fost președintele Rapidului din 2001 până în 2008. Din 2011 până în 2012, Zotta a ocupat funcția de manager al giuleștenilor.

Fostul președinte al formației din Giulești a reacționat după acuzațiile lansate de Dan Șucu și a avut un răspuns greu pentru patronul de la Rapid. Zotta a motivat că banii pe care Șucu i-a achitat din cauza proceselor pierdute de Rapid se datorează avocaților slabi.

ADVERTISEMENT

„Cred că este un discurs unde Dan Șucu și-a scăzut foarte, foarte mult nivelul de comunicare în relația cu suporterii, cu fanii. Cred că cu ei dorește să discute în momentul ăsta.

N-aș vrea să-i răspund la același nivel al discursului. Cred că a făcut-o Dinu Gheorghe și cred că i-a spus cumva destul de multe, pe un ton agresiv, și nu cred că a greșit. Aș vrea să-i răspund la punctele care mă ating personal.

ADVERTISEMENT

Dacă Rapidul a pierdut niște bani, adică niște procese, din cauza unor contracte semnate de mine, de Dinu, a pierdut pentru că a avut avocați slabi. Pentru că au fost zgârciți, nu au știut pe cine să angajeze să susțină niște spețe care puteau fi câștigate.

Dacă eu și Dinu Gheorghe am semnat niște contracte, am semnat contracte care, la momentul respectiv, au contribuit ca echipa asta frumoasă și mult-iubită să câștige vreo două campionate, vreo 5 Cupe, vreo 5-6 Supercupe și să avem și reprezentarea aia, sfert de finală în Cupa UEFA. Nu că am realizat-o noi, dar am făcut parte din echipa aia minunată a Rapidului”, a spus Constantin Zotta pentru .

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Dinu Gheorghe a fost manager general al grupării de lângă Podul Grant între anii 1997-2006, 2010-2011 și 2016. A deținut și funcția de președinte al Rapidului în 2015.

Constantin Zotta: „Domnul Șucu a coborât prea mult nivelul”

„Că el dorește să atace două voci care nu cred că am atacat, nu cred că am spus lucruri neadevărate. Suntem aici să spunem o realitate, să informăm fanii, nu numai rapidiștii, despre realitatea din fotbal și despre opiniile noastre.

Nu l-am atacat pe Dan Șucu, n-am atacat pe nimeni. Ba, din contră, chiar mă bucur că a venit lângă Rapid pentru că are o potență financiară și cred că face bine Rapidului.

Domnul Șucu a coborât prea mult nivelul, iar faptul că ne atacă pe mine și pe Dinu Gheorghe n-o să ne închidă gura, n-o să ne oprească să spunem ce aflăm noi că se întâmplă în club și nu vrea dumnealui să știe suporterii rapidiști.

O să spunem realitatea, că d-asta suntem aici, și o să ne susținem clubul, pentru că este clubul pe care îl iubim. Aș putea să comentez altfel, dar nu-mi doresc asta, iubesc acest club și îi doresc mult succes. Să facă și Dan Șucu 10 la sută din cât au făcut Zotta și Dinu Gheorghe. Și aici mă refer la realizări”, a declarat Constantin Zotta la Prima Sport.