Fostul conducător din SuperLiga, în război cu primarul din cauza zăpezii: „Familiile de pe stradă sunt sechestrate!”. Video

Fostul conducător de club din SuperLiga îi cere demisia primarului din cauza problemelor generate de zăpada care a acoperit în ultimele zile Capitala și împrejurimile
Catalin Oprea
20.02.2026 | 06:30
Fostul conducator din SuperLiga in razboi cu primarul din cauza zapezii Familiile de pe strada sunt sechestrate Video
Marcel Pușcaș, iritat de zăpada care s-a așternut peste Corbeanca. Foto: captură Facebook
Marcel Pușcaș, fostul președinte de la FCU Craiova, printre altele, pe vremea când echipa lui Adrian Mititelu încă se afla în SuperLiga, poartă în aceste zile un „război” cu primarul din Corbeanca, localitate de lângă București în care el viețuiește de ceva timp.

Marcel Pușcaș, în război cu primăria localității Corbeanca din cauza zăpezii

Motivul este reprezentat de zăpada care a acoperit în ultimele zile Capitala și împrejurimile. Pușcaș s-a arătat foarte deranjat de faptul că administrația locală ar refuza să facă eforturile necesare pentru deszăpezirea străzii sale.

„Bună dimineața tuturor! Eu nu o am bună. De 24 de ore aștept în Corbeanca de la serviciul Transauto al primăriei să degajeze, să curețe de zăpadă o intrare de pe Strada Fermei. Domnul primar Apăteanu de la USR a achiziționat mașini care s-au rupt din câte știu. Am sunat insistent, de vreo 4-5 ori, la Transauto, mi s-a promis că vor veni, dar nu au apărut încă. Sunt cam 150 de metri de zăpadă, accesul este imposibil.

Șase familii care stau în șase case sunt sechestrate, aș putea spune, de incompetența primarului Apăteanu. Mi s-a spus că strada ar fi privată, nu este adevărat, este strada primăriei și au obligația să vină să deszăpezească. Din păcate, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. De cacao!”, a transmis Marcel Pușcaș prin intermediul Facebook.

Fostul primar ar fi intervenit pentru rezolvarea problemei. Marcel Pușcaș i-a cerut demisia actualului edil

Ulterior, Marcel Pușcaș a revenit cu un nou mesaj prin care a informat că a reușit în cele din urmă să rezolve într-o anumită măsură problema, însă nu cu ajutorul actualei administrații din Corbeanca, ci prin intermediul fostului primar al localității.

„Am făcut apel în Corbeanca, la primărie nu am cum, la regia primăriei nu am cum, la fostul primar, Valerică Anton, care mă ajută să rezolvăm problema cu înzăpezirea. Deci domnul fost primar Valerică Anton a fost prompt, în 20 de minute a trimis acest buldo-excavator să rezolve problema unei porțiuni de 100 de metri în comuna Corbeanca.

Apătene, (n.r. Ștefan-Adrian Apăteanu, actualul primar din Corbeanca) cred că o demisie ar fi de bun simț. Mulțumesc fostului primar”, a fost mesajul transmis de fostul conducător de club din SuperLiga.

