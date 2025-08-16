Fostul consilier de securitate al lui Trump, după întâlnirea din Alaska: „Trump nu a pierdut, dar Putin este câștigătorul clar al întâlnirii”

John Bolton, fostul consilier pe probleme de securitate națională al lui Donald Trump, a comentat , dintre președinții SUA și Rusiei, şi spune că rezultatul discuţiilor este extrem de clar.

„Putin a realizat ceea ce şi-a dorit”

„Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat în mod clar”, a spus Bolton, adăugând că Trump nu a obţinut nimic, cu excepţia mai multor întâlniri viitoare.

Pe de altă parte, Putin, potrivit lui Bolton, a parcurs un drum lung în restabilirea relațiilor cu SUA şi,, în mod special cu Donald Trump. „Am crezut întotdeauna că ăsta a fost obiectivul său principal”, a spus Bolton, pentru CNN.

Bolton a explicat apoi mai în detaliu concluziile sale referitoare la întâlnirea de la Anchorage, dintre preşedintele american şi rus.

„Putin a evitat sancțiunile şi nu este obligat la un armistițiu. Următoarea întâlnire nu este stabilită. Președintele ucrainean Volodomir Zelenski nu a fost informat despre nimic din toate acestea înainte de conferința de presă. Aș spune că Putin a realizat cea mai mare parte a ceea ce și-a dorit. Trump a realizat foarte puțin”, a mai spus fostul consilier al lui Donald Trump pe probleme de securitate naţională.

Parlamentar ucrainean: „Putin a câştigat mai mult timp pentru Rusia”

Scurta conferință de presă comună la finalul convorbirilor a fost plină de cuvinte de respect și apeluri la îmbunătățirea relațiilor, dar fără propuneri concrete privind modul de oprire a războiului din Ucraina.

O primă reacţie de la Kiev arată că Ucraina este destul de nemulţumită de concluziile primei întâlniri Trump-Putin, parlamentarul Oleksiy Goncharenko fiind de părere că Rusia a câştigat astfel mai mult timp de partea sa. „Se pare că Putin a câștigat mai mult timp. Nu s-a convenit asupra niciunui armistițiu sau a unei dezescaladări”, a spus Goncharenko pe Telegram.