Fostul consilier de securitate al lui Trump, după întâlnirea din Alaska: „Trump nu a pierdut, dar Putin este câștigătorul clar al întâlnirii”

John Bolton a analizat întâlnirea Trump-Putin, concluzionând că președintele rus și-a atins obiectivele cheie, în timp ce Trump nu a câștigat nimic.
Daniel Spătaru
16.08.2025 | 07:06
Fostul consilier de securitate al lui Trump dupa intalnirea din Alaska Trump nu a pierdut dar Putin este castigatorul clar al intalnirii
Vladimir Putin a plecat satisfăcut din Alaska, după cum estimează fostul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump Foto: Hepta

John Bolton, fostul consilier pe probleme de securitate națională al lui Donald Trump, a comentat întâlnirea din Alaska, dintre președinții SUA și Rusiei, şi spune că rezultatul discuţiilor este extrem de clar.

„Putin a realizat ceea ce şi-a dorit”

„Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat în mod clar”, a spus Bolton, adăugând că Trump nu a obţinut nimic, cu excepţia mai multor întâlniri viitoare.

Pe de altă parte, Putin, potrivit lui Bolton, a parcurs un drum lung în restabilirea relațiilor cu SUA şi,, în mod special cu Donald Trump. „Am crezut întotdeauna că ăsta a fost obiectivul său principal”, a spus Bolton, pentru CNN.

Bolton a explicat apoi mai în detaliu concluziile sale referitoare la întâlnirea de la Anchorage, dintre preşedintele american şi rus.

„Putin a evitat sancțiunile şi nu este obligat la un armistițiu. Următoarea întâlnire nu este stabilită. Președintele ucrainean Volodomir Zelenski nu a fost informat despre nimic din toate acestea înainte de conferința de presă.  Aș spune că Putin a realizat cea mai mare parte a ceea ce și-a dorit. Trump a realizat foarte puțin”, a mai spus fostul consilier al lui Donald Trump pe probleme de securitate naţională.

Parlamentar ucrainean: „Putin a câştigat mai mult timp pentru Rusia”

Scurta conferință de presă comună ţinută de Vladimir Putin și Donald Trump la finalul convorbirilor a fost plină de cuvinte de respect și apeluri la îmbunătățirea relațiilor, dar fără propuneri concrete privind modul de oprire a războiului din Ucraina.

O primă reacţie de la Kiev arată că Ucraina este destul de nemulţumită de concluziile primei întâlniri Trump-Putin, parlamentarul Oleksiy Goncharenko fiind de părere că Rusia a câştigat astfel mai mult timp de partea sa. „Se pare că Putin a câștigat mai mult timp. Nu s-a convenit asupra niciunui armistițiu sau a unei dezescaladări”, a spus Goncharenko pe Telegram.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
