Fostul crainic al lui Dinamo a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală!

Nicu Grameni, cel care a fost mulți , FC Dinamo, a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru agresiune sexuală împotriva minorilor.

Judecătoria Sectorului 2 a pronunțat o sentință de 6 ani de închisoare cu executare în cazul fostului oficial al clubului CS Dinamo, Nicu Grameni, în dosarul în care acesta a fost acuzat de agresiune sexuală împotriva minoriloor. Decizia instanței nu este definitivă, astfel că Grameni are dreptul să facă apel la o instanță superioară.

Scandalul în care este implicat Grameni datează din toamna anului 2024, când fostul crainic al echipei FC Dinamo a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București în urma unei anchete privind presupuse fapte de natură sexuală comise asupra unui minor. Incidentul pentru care este acuzat s-ar fi petrecut în 2022, când un băiat în vârstă de 16 ani ar fi fost agresat în două rânduri de Grameni în Sectorul 2 al Capitalei, chiar în complexul sportiv Dinamo din Ștefan cel Mare.

Nicu Grameni, prins în fapt de un Youtuber celebru în România, Justițiarul de Berceni

a fost prins în fapt de către Justițiarul de Berceni, în 2024, asta după ce acesta din urmă și-a făcut un cont fals pe o aplicație de dating, folosită de multe ori de persoane care caută compania altor oameni de același sex. Fostul crainic de la Dinamo a ținut să se întâlnească cu persoana aflată în spatele contului ce la suprafață era făcut să pară că este al unui copil minor.

Ba mai mult, fostul angajat de la CS Dinamo a trimis și poze indecente, iar tot comportamentul său arăta că nu ar fi prima dată când are astfel de interacțiuni cu minori. De altfel, Justițiarul de Berceni a spus că mai multe victime i-au scris după apariția materialului și au dorit să facă plângeri în dosarul deschis împotriva lui Grameni.

Ce altă ocupație mai avea Nicu Grameni în afară de cea de crainic

Cunoscut în special în lumea fotbalului datorită rolului pe care l-a avut la FC Dinamo, Nicu Grameni mai avea și o altă ocupație din care-și câștiga marea majoritatea a banilor. Acesta făcea partea dintr-o trupă și cânta la evenimente private de mulți ani, având tarife la nivelul miilor de euro.

Acesta chiar era apreciat pentru prestațiile pe care le avea, fiind chiar unul dintre interpreții preferați ai lui Gigi Becali, patronul de la FCSB.