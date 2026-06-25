Sport

Fostul crainic al lui Dinamo a scăpat de închisoare după ce a abuzat sexual un minor. Decizia controversată a Curții de Apel

Nicu Grameni (60 de ani), fost crainic al lui Dinamo nu va mai ajunge la închisoare. Ce decizie a dat Curtea de Apel București într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor.
Traian Terzian
25.06.2026 | 19:32
Fostul crainic al lui Dinamo a scapat de inchisoare dupa ce a abuzat sexual un minor Decizia controversata a Curtii de Apel
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Fostul crainic al lui Dinamo a scăpat de închisoare într-un caz de agresiune sexuală asupra unui minor. Sursă foto: Facebook Dinamo
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Fostul crainic de la Dinamo era vizat într-un caz care s-a petrecut în toamna anului 2022 și primăvara anului 2023 și în care ar fi agresat sexual un minor. Deși la prima instanță s-a decis condamnarea sa, la apel el a scăpat de închisoare.

Cum a scăpat de închisoare fostul crainic al lui Dinamo

La începutul anului, Judecătoria Sectorului 2 a pronunțat o sentință de 6 ani de închisoare cu executare în cazul lui Nicu Grameni, fost oficial al clubului CS Dinamo și fost crainic la meciurile ”câinilor” din SuperLiga, pentru comiterea, în formă continuată, a infracțiunii de agresiune sexuală asupra minorului.

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Inculpatul a făcut recurs la această decizie, iar cazul a ajuns pe masa Secției I Penală a Curții de Apel București. Completul, format din președintele Bogdan Alexandru Dari și judecătoarea Raluca Moroșanu, a decis schimbarea pedepsei la 3 ani de închisoare cu suspendare.

În motivarea deciziei se arată că nu au existat antecedente penale, inculpatul avea un loc de muncă stabil, dar și faptul că are doi copii minori în întreținere. Instanța a apreciat că o pedeapsă cu executare în regim de detenție ar fi excesivă raportat la modalitatea de acțiune a inculpatului.

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”Astfel, punând în balanță pericolul concret al faptelor comise de inculpat cu circumstanțele personale ale inculpatului (…) consideră Curtea de Apel București că condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 3 ani închisoare a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere este adecvată atât gravității în concret a infracțiunii, cât și circumstanțelor personale ale inculpatului”, se explică în motivarea publicată de Mediafax.

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Va trebuie să achite daune morale victimei

În schimb, instanța a hotărât menținerea obligației de plată a daunelor morale în valoare de 50.000 de lei către victimă, precum și a pedepselor complementare privind interzicerea unor drepturi.

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”În temeiul art. 91 C.pen. va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 (trei) ani închisoare la care a fost condamnat prin prezenta inculpatul pe o durată de 4 (patru) ani în condițiile art. 92 alin. 1 și 2 C.pen.”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Cum a fost prins Nicu Grameni

Fostul crainic de la Dinamo, care în timpul liber cânta cu o trupă la evenimente private, a fost dat de gol de youtuber-ul Justițiarul de Berceni. Acesta și-a făcut un cont fals pe o aplicație de dating, folosită de multe ori de persoane care caută compania altor oameni de același sex.

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Nicu Grameni l-a contactat și i-a cerut o întâlnire, deși datele arătau că este vorba de spre un minor. Mai mult, fostul angajat de la CS Dinamo a trimis și poze indecente, iar tot comportamentul său arăta că nu ar fi prima dată când ar avea astfel de interacțiuni cu minori.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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