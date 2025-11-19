Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme medicale

ADVERTISEMENT

Nati Meir și avocatul lui susțin că asistentul personal fostului deputat din penitenciar s-ar fi sinucis. Meir are 70 de ani, iar conducerea închisorii i-a oferit un asistent din cauza problemelor de sănătate.

Ce probleme de sănătate are Nati Meir

Fostul deputat Nati Meir, condamnat la 11 ani de închisoare, susține că asistentul său personal, desemnat de conducerea penitenciarului, s-ar fi sinucis. Informația, vehiculată în instanță și de avocatul fostului politician, nu a fost confirmată de reprezentanții penitenciarelor din București, pe unde a trecut omul de afaceri.

Nati Meir (70 de ani) a fost extrădat în România în decembrie 2024, pentru a executa o pedeapsă de 11 ani de închisoare. El este condamnat pentru șapte infracțiuni de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită. Meir era căutat cu mandat de autoritățile din România din anul 2017.

Nati Meir a fost plasat în regim semideschis și i s-a oferit un asistent personal din cauza multiplelor probleme de sănătate. El a suferit mai multe infarcturi miocardice, două AVC-uri și este încadrat în grad de invaliditate de 100%. De asemenea, în timpul executării pedepsei, a fost diagnosticat cu o boală incurabilă.

Ce face un asistent personal al unui deținut

Un asistent medical al unui deținut cu probleme medicale este o persoană desemnată să îl ajute pe acesta în activitățile de zi cu zi pe care nu le poate realiza singur din cauza unei afecțiuni fizice sau psihice. Conceptul este similar cu cel de asistent personal pentru persoane cu handicap, dar adaptat în mediul penitenciar.

De regulă, asistentul personal poate fi un alt deținut selectat și instruit pentru această activitate. În situații speciale, poate fi un membru din personalul penitenciarului, însă aceste cazuri sunt mult mai rare.

La mijlocul acestui an, Nati Meir a cerut în instanță . Fostul politician și avocatul acestuia au declarat, în instanță, că asistentul personal desemnat de conducerea penitenciarului s-a sinucis tot din cauza unor probleme medicale.

Nati Meir: ”Am avut un om care să mă ajute, dar s-a sinucis”

”Petentul este sub tratament medical și directorul din cadrul penitenciarului i-a pus în grijă un asistent personal care și acela la rândul lui avea probleme medicale, și s-a sinucis.

Consideră că directorul de la penitenciar ar trebui să îi desemneze un asistent personal care să nu fie și acela dependent de tratament, medicamente sau altceva, pentru a urma tratamentul corespunzător ca acesta la rândul lui să poată lua decizia care trebuie, la momentul la care se dispune continuarea investigațiilor medicale pentru efectuarea raportului de expertiză, și ulterior pentru a se dispune soluționarea cererii de întrerupere a executării pedepsei pe caz de boală. (…)

Contestatarul petent Meir Nati, personal având cuvântul, învederează că a avut un asistent personal, un om pus să îl ajute, care s-a sinucis”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Fostul deputat susține că nu mai știe ce a semnat

Procesul în sine a avut o desfășurare bizară. Inițial, cererea lui Nati Meir a fost admisă, în sensul că instanța a dispus realizarea unui examen medico-legal care să indice dacă Meir poate fi tratat sau nu în sistemul penitenciar. Doar că, după ce a fost programat pentru analize, fostul deputat s-a răzgândit și .

Ulterior, Nati Meir a revenit și a declarat că nu mai știe ce a semnat, pentru că tocmai fusese operat și nu mai era prea conștient de ce face. De data aceasta, judecătorii i-au respins cererea motivând că ”petentul nu poate reveni asupra lipsei acordului său în mod discreționar”.

Viața de film a lui Nati Meir

Nati Meir este născut pe 23 mai 1955 în Israel și este un fost politician și om de afaceri. A fost ofițer în armata israeliană și inginer în țara natală, a fost condamnat de mai multe ori pentru diverse escrocherii.

În 1999, Nati Meir a dobândit cetățenia română, iar în 2004 a fost ales deputat de Tulcea pe listele Partidului România Mare. A fost exclus din PRM înainte de finalizarea mandatului, iar pentru o scurtă perioadă a făcut parte și din Partidul Democrat.

În afară de pedeapsa pe care o execută în prezent, el a mai mai fost condamnat în alte două dosare, în 2014, tot pentru înșelăciune.