Fostul diamant al lui Gică Hagi, aproape de un nou transfer! Merge să se lupte cu Marius Șumudică la salvarea de la retrogradare

Enes Sali, fotbalistul în vârstă de doar 19 ani crescut la academia lui Gică Hagi și promovat de „Rege” la Farul la o vârstă foarte fragedă, este aproape să schimbe din nou echipa. El este legitimat în prezent în MLS, la FC Dallas, club care l-a cumpărat de la formația din Constanța în ianuarie 2024 pentru aproximativ 2.8 milioane de euro.

Enes Sali este aproape de un transfer în Arabia Saudită, unde s-ar lupta cu Marius Șumudică pentru evitarea retrogradării

Ulterior, el a fost împrumutat pentru jumătate de sezon în Arabia Saudită, la Al-Riyadh, echipă care îl vrea și acum, tot sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon. Cele două cluburi sunt foarte aproape să ajungă la o înțelegere în acest sens. În cazul în care mutarea se va oficializa, Enes Sali va avea misiunea de a ajuta echipa saudită să se salveze de la retrogradare în acest sezon, într-o luptă în care este implicată și

Gruparea tehnicianului român a obținut marți prima victorie din momentul în care a fost preluată de el la nivel de bancă tehnică, Astfel, Al-Okhdood a ajuns la 8 puncte după primele 14 etape și se află pe penultimul loc în Arabia Saudită, în vreme ce Al Riyadh, posibila nouă echipă a lui Enes Sali, are în prezent 9 puncte, după același număr de meciuri, și ocupă poziția a 15-a, prima care asigură salvarea de la retrogradare.

Cine este Enes Sali, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României și cel mai tânăr marcator din SuperLiga

Enes Sali este un internațional român cu origini în Turcia, născut în Canada, la Toronto, Ontario. În ciuda vârstei fragede a apucat deja să bifeze un meci la echipa națională mare a României, pe vremea selecționerului Mirel Rădoi.

Pe data de 14 noiembrie 2021, el a fost trimis pe teren pentru 8 minute în partida din deplasare cu Liechtenstein din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022, câștigată de „tricolori” cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Dennis Man și Nicușor Bancu. Atunci, Sali a devenit cel mai tânăr debutant din istoria primei reprezentative, la 15 ani, 8 luni și 22 de zile.

Anterior, la 15 ani, 6 luni și 21 de zile, Enes Sali a devenit și cel mai tânăr marcator din SuperLiga, după ce a înscris într-un meci câștigat de Farul pe teren propriu cu Academica Clinceni, scor 5-0.