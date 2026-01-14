Sport

Fostul diamant al lui Gică Hagi, aproape de un nou transfer! Merge să se lupte cu Marius Șumudică la salvarea de la retrogradare

Fotbalistul crescut de Gică Hagi și transferat cu surle și trâmbițe în MLS este aproape să schimbe din nou echipa! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.01.2026 | 19:57
Fostul diamant al lui Gica Hagi aproape de un nou transfer Merge sa se lupte cu Marius Sumudica la salvarea de la retrogradare
SPECIAL FANATIK
Fostul jucător al lui Gică Hagi merge să se lupte cu Marius Șumudică pentru evitarea retrogradării. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Enes Sali, fotbalistul în vârstă de doar 19 ani crescut la academia lui Gică Hagi și promovat de „Rege” la Farul la o vârstă foarte fragedă, este aproape să schimbe din nou echipa. El este legitimat în prezent în MLS, la FC Dallas, club care l-a cumpărat de la formația din Constanța în ianuarie 2024 pentru aproximativ 2.8 milioane de euro.

Enes Sali este aproape de un transfer în Arabia Saudită, unde s-ar lupta cu Marius Șumudică pentru evitarea retrogradării

Ulterior, el a fost împrumutat pentru jumătate de sezon în Arabia Saudită, la Al-Riyadh, echipă care îl vrea și acum, tot sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon. Cele două cluburi sunt foarte aproape să ajungă la o înțelegere în acest sens. În cazul în care mutarea se va oficializa, Enes Sali va avea misiunea de a ajuta echipa saudită să se salveze de la retrogradare în acest sezon, într-o luptă în care este implicată și noua echipă a lui Marius Șumudică, Al-Okhdood. 

ADVERTISEMENT

Gruparea tehnicianului român a obținut marți prima victorie din momentul în care a fost preluată de el la nivel de bancă tehnică, 1-0 pe teren propriu cu Al-Kholood. Astfel, Al-Okhdood a ajuns la 8 puncte după primele 14 etape și se află pe penultimul loc în Arabia Saudită, în vreme ce Al Riyadh, posibila nouă echipă a lui Enes Sali, are în prezent 9 puncte, după același număr de meciuri, și ocupă poziția a 15-a, prima care asigură salvarea de la retrogradare.

Cine este Enes Sali, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României și cel mai tânăr marcator din SuperLiga

Enes Sali este un internațional român cu origini în Turcia, născut în Canada, la Toronto, Ontario. În ciuda vârstei fragede a apucat deja să bifeze un meci la echipa națională mare a României, pe vremea selecționerului Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

Pe data de 14 noiembrie 2021, el a fost trimis pe teren pentru 8 minute în partida din deplasare cu Liechtenstein din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022, câștigată de „tricolori” cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Dennis Man și Nicușor Bancu. Atunci, Sali a devenit cel mai tânăr debutant din istoria primei reprezentative, la 15 ani, 8 luni și 22 de zile.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! Au apărut imaginile, după ce ucrainenii au spus că e în...
Digisport.ro
Surpriză uriașă! Au apărut imaginile, după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul

Anterior, la 15 ani, 6 luni și 21 de zile, Enes Sali a devenit și cel mai tânăr marcator din SuperLiga, după ce a înscris într-un meci câștigat de Farul pe teren propriu cu Academica Clinceni, scor 5-0.

  • 19 ani are Enes Sali
  • 1.000.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Enes Sali pe Transfermarkt
E gata! Andrei Nicolescu a dat toate detaliile despre venirea lui Matteo Duțu...
Fanatik
E gata! Andrei Nicolescu a dat toate detaliile despre venirea lui Matteo Duțu la Dinamo: „Transfer definitiv!”. Update
Florin Gardoș a făcut primul transfer la Chindia! Fostul jucător de la Universitatea...
Fanatik
Florin Gardoș a făcut primul transfer la Chindia! Fostul jucător de la Universitatea Craiova și Rapid a semnat
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Mutare spectaculoasă pentru Tottenham! Cine este noul...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Mutare spectaculoasă pentru Tottenham! Cine este noul coechipier al lui Radu Drăgușin
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis...
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis că ești maghiar, nu român! Cine te-a format, băi, băiatule, unde ai crescut?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!