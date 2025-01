Fostul dinamovist Liviu Ciobotariu, detalii despre transferul fiului său la Rapid: ”Eu asta știu”

la începutul acestui an, transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK. Despre această mutare a vorbit și Liviu Ciobotariu, tatăl fundașului central.

Transferul lui Denis Ciobotariu la Rapid, analizat de tatăl său

Tânărul fundaș central a semnat cu Rapid un contract valabil până în vara lui 2028. Acesta va efectua cantonamentul de iarnă alături de Sepsi, echipa de care încă aparține.

Denis ar urma să facă oficial pasul la echipa bucureșteană abia din vară. Despre decizia acestuia de a merge la Rapid a vorbit și tatăl său, Liviu Ciobotariu, fostul mare dinamovist.

„Se va lupta la campionat!”

„A fost decizia lui (n.r. să semneze cu Rapid). Mă bucur că a reușit să ajungă la o echipă puternică așa cum este Rapid, o echipă care în următorii ani se va lupta la campionat, poate și în acest sezon dacă va prinde play-off-ul.

A fost alegerea lui. Îmi doresc să aibă o constanță bună, cum a avut și la Sepsi, este foarte important pentru el. Nu am de unde să știu lucrul ăsta.

„Sunt mândru de el!”

Ce știu e faptul că a semnat din vară. Probabil că și cei de la Rapid își doresc să îl aducă cât mai repede, dar aici este vorba despre contractul pe care el îl are cu Sepsi.

Sunt mândru de el, e într-o formă foarte bună și asta mă bucură. Este un copil care știe ce are de făcut, e un copil matur. Faptul că a fost integralist în toate meciurile spune foarte multe și a avut evoluții constant bune”, a spus Liviu Ciobotariu, conform

Marius Șumudică, încântat de transferul lui Denis Ciobotariu

Integralist în acest sezon la Sepsi, Denis Ciobotariu are o reputație plăcută deja în campionatul din România.

Tehnicianul giuleștenilor a mărturisit că: „Este un jucător cu care am lucrat la CFR, are o experiență internațională, a câștigat 5-6 trofee. Rapid are nevoie de astfel de jucători”, a spus antrenorul român la

Denis Ciobotariu este cotat în prezent la 1,2 milioane de euro. Pentru Sepsi OSK, acesta a bifat deja 100 de meciuri în care a marcat 6 goluri și a oferit 2 pase decisive de gol.