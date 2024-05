Fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, audiat la DNA sub suspiciunea de trafic de influență. În acelaşi dosar mai e acuzat un general în rezervă

Omul de afaceri Cătălin Hideg a afirmat în plângerea sa că l-ar fi șantajat și ar fi încercat să-l convingă să își vândă afacerea din sectorul sanitar unor străini. Coldea nu a oferit declarații la sosirea sa la DNA, înainte de a fi audiat.

Florian Coldea a ajuns pe mâna DNA

Potrivit , Hideg a informat procurorii că i s-ar fi cerut 600.000 de euro pentru a fi „scutit” de dosarul de la Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi. Surse judiciare au relatat pentru Gândul că Florian Coldea se va confrunta cu acuzații extrem de grave.

„Acuzațiile la adresa lui Florian Coldea sunt foarte grave și va avea de dat explicații consistente în fața procurorilor anticorupție. Ținând cont de aceste acuzații, nu este exclusă luarea unor măsuri preventive împotriva sa”, au adăugat sursele citate.

Hideg susține că a fost contactat de Bogdan Neidoni, . Într-o înregistrare prezentată de Realitatea Plus, Hideg discută despre cum i s-au solicitat bani pentru a fi ajutat în dosarul său.

„Nu i-am dat decât 100 de mii că nu am mai avut pentru că îmi murea firma. Am băgat banii în firmă cât am mai putut ca să plătesc salariile la 66 de oameni. După care zic: nu mai am bani să vă plătesc! Din momentul acela, Coldea a înnebunit! A început să-l amenințe și pe Dumbravă și pe ăsta să mă dea afară, să mă lase în pace pe stradă că-și bagă aia în fața mea, că nu mai vrea să audă”, se aude în înregistrare.

Omul de afaceri care l-a reclamat pe Coldea are și el probleme cu legea

Hideg și compania sa, Sanimed Internațional, au fost trimiși în judecată de Parchetul European, în octombrie 2022, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de euro, conform . În acest dosar, Hideg a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, în februarie anul acesta.

„Pentru a câştiga o licitaţie pentru RECUMED, un proiect finanţat de Uniunea Europeană pentru crearea unui centru de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale şi reconstrucţiei biologice, omul de afaceri a prezentat mai multe declaraţii şi documente false şi inexacte.

Acestea se refereau la procedura de atribuire a contractului de furnizare de echipamente medicale şi la lucrările de construcţie necesare pentru realizarea proiectului. Ulterior, acesta a reuşit să primească, între 2018 şi 2020, subvenţii nerambursabile în valoare de peste 3 milioane de euro”, anunţa atunci EPPO.

Infracțiunile pentru care a fost condamnat includ: utilizarea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă acțiunea rezultă în obținerea ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele gestionate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, și pentru infracțiunea de spălare de bani.