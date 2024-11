Fostul director interimar al SIE, despre asasinarea profesorului Culianu, la Chicago. “La momentul respectiv, ‘aparatul’ era într-o derută”

Fostul director interimar al SIE i-a dezvăluit jurnalistului Mihai Tatulici în ce stare se afla Serviciul de Informații Externe în acea perioadă și de ce este imposibil să fi avut vreo implicare în asasinarea profesorului Culianu.

Fostul director interimar al SIE, despre asasinarea profesorului Culianu, la Chicago

în mai 1991 avea mai puțin de un an și jumătate de la intrarea în SIE, fiind cel mai tânăr membru al colectivului în care lucra.

“Pot să vă spun cu aproximație ce făceam în mai ’91, generic. La momentul respectiv eram locotenent-major, pregăteam cafelele, fiind cel mai tânăr din colectivul în care lucram.

Mai era un lucru: întotdeauna am fost primul la birou și am plecat ultimul. Indiferent de poziția pe care am avut-o. Și venind primul la birou începeam să…”, a declarat Silviu Predoiu la FANATIK.RO.

la momentul uciderii lui Ioan Petru Culianu, susținător al reinstaurării monarhiei și al revenirii Regelui Mihai în fruntea statului român, SIE era “într-o derută”.

“Cred că am aflat (despre asasinat n.r.) la ceva vreme după, din relatări de presă. Nu a fost un subiect în aparat pentru că… Percepția publicului e puțin deformată Și o să spun ce poate n-am spus foarte explicit niciodată.

La momentul respectiv aparatul era într-o derută. Fusese Revoluția, trecuseră foarte multe cadre în rezervă sau fuseseră scoase în rezervă, într-o formă de delimitare.

Erau foarte puțini cei ca mine, care intraseră în unitate în 90, în februarie 90, odată cu înființarea SIE fuseseră aduși, care făcuseră școală înainte. Deci aveam o pregătire de specialitate. N-aveam acces la niciun fel de materiale operative. Frământările erau cu totul altele.

În același timp în aparat era un influx de cadre din zona MApN, persoane fără experiență și pregătire pe zona de informații externe. Cred că era ultima lor grijă atunci să pregătească o operațiune de o asemenea amploare (asasinarea lui Ioan Petru Culianu n.r.) în străinătate”, a mai afirmat Silviu Predoiu, în cadrul emisiunii TATULICI la FANATIK.

Coordonam spații cu relevanță redusă

Fostul lider SIE a dezvăluit și care era misiunea sa în acea perioadă și ce spații avea în coordonare, dar și că, la acel moment, nu avea acces la documente de o asemenea natură.

“Fuseseră retrași oamenii. Erau deja programe de consiliere cu partenerii externi, inclusiv cu americanii. Principala preocupare era să asigurăm că susținem regimul. Asta era preocuparea Serviciului.

Cei care erau implicați în tot felul de chestii încercau să-și dovedească utilitatea. De aceea se transferau dosare, se recunoșteau tot felul de păcate. Era o perioadă în care eu nu văd…

Eu atunci eram un junior officer cum se spune, eram ofițer de execuție la desk. Ultimul lucru pe care îl aveam era accesul la documente de asemenea natură.

Coordonam atunci activitatea pe niște spații cu relevanță redusă în noua structură politică. Ele fuseseră importante înainte de Revoluție.

Spații africane, asiatice, spații care după Revoluție își pierduseră semnificația”, a adăugat Silviu Predoiu.

DEZVĂLUIRI despre ASASINAREA profesorului Culianu