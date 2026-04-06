Fostul doctor al echipei naționale, dărâmat de situația lui Mircea Lucescu: ”Acum numai Dumnezeu mai hotărăște”. Exclusiv

Mircea Lucescu se află în comă indusă la Spitalul Universitar, iar situația sa este neschimbată în ultimele ore. Fostul doctor al echipei naționale consideră că fotbalul l-a măcinat pe marele tehnician și în acest moment doar Dumnezeu mai poate face o minune.

Fostul doctor al echipei naționale știe de unde au apărut problemele lui Mircea Lucescu

Medicul echipei naționale a României, Pompiliu Popescu, a explicat pentru FANATIK că Mircea Lucescu s-a consumat foarte mult în perioada când a fost selecționer, pentru că s-au pus mari speranțe odată cu venirea sa, și de aici au apărut problemele cu care se confruntă în acest moment.

”Speranța e întotdeauna la Dumnezeu. Și din punct de vedere medical la fel. Se poate să își revină. Este posibil. A avut o presiune foarte mare asupra lui. Extrem de mare. Echipa națională a României nu este una puternică și atunci s-a încercat aducerea unui mare antrenor ca să salveze ce nu avem.

Federația a pus presiune mare pe el și nu a putut să o suporte. Și-a dorit pentru că e sufletist și e cel mai bun antrenor. Iată că nu ai ce să faci dacă nu ai materie primă să o plămădești”, a declarat Pompiliu Popescu, pentru FANATIK.

Nu vede o soluție în transferul lui Mircea Lucescu în străinătate

Reputatul doctor speră că Mircea Lucescu să depășească această perioadă extrem de dificilă și consideră că mutarea sa la un clinică din străinătate nu este o soluție de luat în calcul, deoarece și în România există medici extraordinari.

”Bineînțeles că m-am gândit la Mircea Lucescu, mai ales că ne cunoaștem și am petrecut o bună parte din viață împreună. Acum numai Dumnezeu mai hotărăște. Sperăm să își revină și să își continue viața fără fotbal. Fotbalul mănâncă vieți.

Meciul de baraj cu Turcia l-a afectat foarte mult. S-a pus presiune mare asupra lui din toate părțile, chiar dacă nu a fost explicită și directă. A rămas săracul cu această presiune pe umeri. Minunile sunt specifice vieții pe Pământ și se poate orice.

Asta cu mersul în străinătate e o bagatelă. A mers unde trebuie și s-a procedat bine. La Spitalul Universitar sunt medici foarte buni și Romania are medici foarte buni. Eu cred că o să fie bine”, a spus Pompiliu Popescu, pentru FANATIK.

Comunicatul dat de Spitalul Universitar

În urmă cu puțin timp, conducerea Spitalului Universitar a anunțat că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este neschimbată în ultimele ore, în comă indusă și este legat la aparate.

În urma anunțurilor făcute de reprezentanții unității medicale, FANATIK a stat de vorbă de cu medicul cardiolog Dan Tesloianu. Acesta a explicat mai pe larg .

”Am văzut că s-a precizat că au reapărut aritmiile cardiace și, probabil, a apărut și o afectare neurologică importantă. Are în istoric un alt infarct, acum mulți ani, deci este o inimă cu leziuni coronariene multiple. Plus că este un cerc vicios, pentru că nu știm dacă angioplastia care i s-a făcut a rezolvat toată ischemia miocardică.

Poate că cea realizată în urgență a rezolvat doar o parte, fiind leziuni multiple, bănuiesc dificil, dacă nu imposibil, de abordat în totalitate. E ca atunci când ai o haină cu foarte multe găuri. Una este să ai una-două găuri, le cârpești și ai haina cât de cât utilă. Alta este să fie mâncată peste tot de molii. Oricât de mult ai cârpi-o, se rupe în altă parte. Cam așa și aici”, a precizat Tesloianu.