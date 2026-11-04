Sport

Fostul finanţator de la Dinamo, lovitură de 80.000.000 de euro!

Marian Popovici
04.11.2026 | 09:31
Fostul finantator de la Dinamo lovitura de 80000000 de euro
SPECIAL FANATIK
Vladimir Cohn, în dreapta, alături de Gigi Neţoiu şi Nicolae Badea. Sursa: sportpictures.eu
Un fost finanţator de la Dinamo e gata să facă o investiţie de 80.000.000 de euro într-o afacere care va crea 150-200 de locuri de muncă. Este unul dintre cei mai discreţi oameni din business.
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Vladimir Cohn a fost în urmă cu două decenii un investitor important de la Dinamo. Deşi s-a retras din fotbal, omul de afaceri „joacă tare” pe piaţa de business şi pregăteşte o investiţie de 80.000.000 de euro într-o fabrică de hârtie.

Vladimir Cohn construieşte o fabrică de 80.000.000 de euro la Giurgiu

Fabrica este ridicată la Giurgiu, acolo unde se va realiza o hârtie specială (kraft ecologică), având scopul de a înlocui pungile de plastic. Capacitatea de producţie va fi de 120.000-130.000 de tone pe an şi va crea 150-200 de locuri noi de muncă.

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Costul este unul pe măsură, între 80 şi 90 de milioane de euro. Discretul om de afaceri a precizat că cea mai mare parte a producţiei va merge spre Europa, iar în jur de 40% va fi folosită şi pe piaţa locală. Acest sortiment de hârtie nu se produce în prezent în România, fiind folosit pentru ambalaje care vor înlocui pungile de plastic:

„Fabrica va fi gata în 2028 şi va crea 150-200 de locuri de muncă. Acum suntem la 60% din construcţie gata. Cea mai mare parte a producţiei, circa 60%, va merge la export în Europa, iar 40% va rămâne pe piaţa locală. Finanţarea este asigurată din fonduri proprii şi credite“, a declarat Vladimir Cohn pentru ZF.

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A fost acţionar la Dinamo pe vremea lui Borcea!

Vova Cohn a fost acţionar şi fost vicepreşedinte la Dinamo, în anii 2000. A avut o influenţă majoră la Clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare şi a făcut parte din grupul de investitori din care nu lipseau alte nume grele precum: Cristi Borcea, Nicolae Badea, Gigi Neţoiu.

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În ultimii ani a făcut parte din conducerea clubului FC Voluntari şi în perioadele dificile i-a ajutat pe cei de la Dinamo cu bani. Însă, în 2021 a renunţat, fiind nemulţumit de cum sunt investite sumele în club:

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„Cred că iniţiativa suporterilor de a contribui cu bani este formidabilă. Aceasta este singura modalitate de salvare a clubului. Dar, din nou vă spun, degeaba dai atâţia bani pe jucători care nu au valoare. Am ajutat o perioadă clubul, am vrut să văd dacă va ajuta la ceva. Deocamdată nu cred că ajută. S-au dat bani la nişte jucători care nu meritau. Dar aceasta a fost decizia celor care conduc”, a spus omul de afaceri în 2021.

Deşi a fost aşteptat să investească la Dinamo odată cu preluarea pachetului majoritar de către cei de la Red&White, în 2023, acest lucru nu s-a întâmplat şi Cohn a declarat că nu se pune problema revenirii sale în fotbal. Rămâne însă un prolific om de afaceri a cărui avere este estimată la câteva sute de milioane de euro.

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Vladimir Cohn (dreapta) şi Gigi Neţoiu, pe vremea când erau acţionari la Dinamo. Sursa: sportpictures.eu
Vladimir Cohn (dreapta) şi Gigi Neţoiu, pe vremea când erau acţionari la Dinamo. Sursa: sportpictures.eu
  • 80.000.000 de euro îl va costa pe Cohn fabrica de hârtie de la Giurgiu
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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