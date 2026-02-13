Sport

Fostul finanțator de la Poli Timișoara a decedat în Kenya. Boala de care suferea

Fostul finanțator al echipei Poli Timișoara, Claudio Zambon, a încetat din viață după o luptă cu o boală nemiloasă ce într-un final l-a răpus pe omul de afaceri.
Mihai Alecu
13.02.2026 | 19:33
Fostul patron de la Poli Timișoara a decedat
Omul de afaceri italian, Claudio Zambon, cel care a investit la Poli Timișoara la începutul aniilor 2000, a încetat din viață. Acesta a fost bolnav de cancer și în cele din urmă a pierdut lupta, iar decesul său a fost confirmat.

Fostul patron de la Poli Timișoara a încetat din viață

Claudio Zambon, fost finanțator al clubului Politehnica Timișoara, a murit la vârsta de 71 de ani, în Kenya, după o lungă luptă cu o boală nemiloasă, notează cei de la Puterea.ro.  Omul de afaceri italian a fost una dintre figurile centrale ale fotbalului timișorean de la începutul anilor 2000, perioadă marcată de transformări radicale, conflicte administrative și dispute juridice care au influențat profund destinul echipei din Banat.

Zambon a preluat clubul în 1999, într-un moment dificil din punct de vedere financiar și sportiv, promițând stabilitate și performanță. Relația cu autoritățile locale din Timișoara s-a deteriorat însă rapid, iar neînțelegerile au dus la o ruptură majoră. În urma conflictului, finanțatorul s-a retras, iar structura clubului a fost reorganizată, generând confuzie și nemulțumiri în rândul suporterilor.

Lupta pentru identitate dusă la Timișoara

În anii care au urmat, disputa privind drepturile asupra numelui și palmaresului a continuat în instanță, ajungând inclusiv la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv. Deciziile obținute de Zambon au alimentat controversele legate de identitatea și continuitatea echipei, într-un context deja tensionat de schimbări succesive de patronat și reorganizări administrative.

Toni Doboș a creat, la București, echipa AEK București, pe care a mutat-o după la Timișoara. Așa a luat naștere Poli AEK Timișoara, care, în 2005, a ajuns pe mâinile lui Marian Iancu. Disputa pentru palmares și identitate a continuat timp de mulți ani, însă în 2011, Curtea de Apel București a stabilitat că echipa dusă de Zambon la București funcționa pe o societate nouă, iar continuatoarea de drept era formația din Timișoara.

Decizia a fost contestată de italian, la TAS, iar asta a dus la neacordarea licenței pentru formația deținută atunci de Marian Iancu, plus excluderea din cupele europene, ceea ce practic a însemnat intrarea pe o pantă descendentă pentru trupa de pe Bega care se chinuie de ani de zile în eșaloanele inferioare din fotbalul românesc.

