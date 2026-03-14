Fostul fotbalist al Craiovei a găsit marea greșeală pentru eșecul cu FC Argeș: “Nu s-a întâmplat niciodată asta!”. De ce au lipsit fanii: “Merg la țară în weekend!”

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Silvian Cristescu a dezvăluit că lipsa celor trei mijlocași centrali a contat foarte mult în eșecul suferit de Universitatea Craiova în partida cu FC Argeș și a explicat care a fost greșeala ”alb-albaștrilor”.

Marea greșeală a Universității Craiova în eșecul cu FC Argeș

Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu întâlnirea din prima etapă a play-off-ului SuperLigii, iar Silvian Cristescu nu și-a ascuns dezamăgirea față de modul în care jucătorii formației din Bănie au tratat duelul cu piteștenii.

”Sunt dezamăgit puțin, dar asta este, în play-off toate meciurile se joacă. Nu ne așteptam să pierdem, chiar dacă știam că vom avea un meci foarte greu. Din păcate, nu am tratat acest joc așa cum ar trebui. În primul rând, mijlocul terenului a fost total schimbat față de celelalte partide.

Nu s-a întâmplat niciodată în cele 30 de etape din sezonul regulat să avem toți mijlocașii absenți, este prima dată. Faptul că și under a jucat Barbu, care a venit de două săptămâni la noi, au fost niște circumstanțe nefericite. Mai sunt 9 etape și deocamdată suntem tot pe primul loc. Va fi un play-off total diferit față de ce a fost în anii trecuți.

(n.r. – A cui e greșeala cu toți mijlocași suspendați chiar la acest meci de debut?) Așa a fost soarta, așa a fost să se întâmple. Nu poți să te ferești de cartonașe. Aseară a fost un meci contondent, dar am avut și situații pe care nu le-am tratat așa cum trebuie.

Dacă înscria Assad la ratarea aia imensă altfel am fi vorbit astăzi, la golul Argeșului a fost o execuție care se întâmplă o dată la 5 ani. A fost un concurs de întâmplări nefericite pentru noi. Cât suntem la mâna noastră cred că suntem favoriți la titlu”, a declarat Cristescu, la .

De ce nu au fost mai mulți spectatori în Bănie

Întrebat dacă se aștepta ca fanii olteni să vină în număr mult mai mare la , mai ales că echipa se află pe primul loc și are o șansă uriașă de a câștiga titlul după o lungă perioadă, oficial din Bănie a găsit o explicație.

”Cred au fost 14-15.000 de spectatori. Poate par puțini, dar este vineri seară, la noi toată lumea pleacă la țară în weekend. Deocamdată conducem detașat la suporteri. Au tratat și suporterii acest meci, la fel cum l-au tratat și unii dintre jucători. Atâția câți au fost, suporterii au încurajat echipa.

Cred că echipa nu a tratat la capacitate maximă acest joc. Am jucat duminică seara cu Rapid, nici perioada de pregătire n-a fost suficientă, în condițiile în care noi am schimbat 4-5 jucători față de meciul din Giulești.

(n.r. – V-a plăcut totuși ceva aseară?) Au fost foarte puține lucruri bune. Dacă mi-a plăcut ceva, mi-a plăcut Cicâldău care a încercat foarte mult. A venit după accidentare și a arătat că urcă în formă, iar cu un Cicâldău la 100% vom face diferența la meciurile următoare”, a spus el.

Craiova, fără inimă la jocul cu FC Argeș

În intervenția pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, Cristescu a mărturisit că nu crede că presiunea este prea mare pentru jucători și a vorbit și de cât de mult .

”Nu cred că presiunea este o problemă și nu sunt de acord că jocul stagnează în ultimele meciuri. Cu Farul am avut ocazia să ne distanțăm în clasament și nu am făcut-o, a fost presiune, și apoi am avut o serie de 8-9 rezultate numai cu victorii.

Sunt încrezător în echipă, chiar dacă am pierdut. Am făcut-o fără patru jucători care sunt inima echipei. Dacă nu ai mijloc, degeaba ai atacanți, degeaba ai spate. Fără mijloc nu poți să duci meciuri de care pe care.

Da, este adevărat că s-a spus că avem două echipe și nu contează absențele, dar acum au lipsit toți. Până acum lipsea unul, doi, dar acum au fost toți absenți. Contează foarte mult și faptul că Filipe Coelho a fost în tribună”, a afirmat fostul fotbalist al Craiovei.

Ce i-a reproșat arbitrului după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Silvian Cristescu a recunoscut că Universitatea Craiova nu a pierdut din cauza arbitrajului, însă i-a reproșat centralului Rareș Vidican faptul că le-a permis oaspeților să tragă de timp și a dictat prea puține minute de prelungire.

”De arbitraj nu pot să spun nimic, în general a fost corect, doar că i-a lăsat să se tăvălească puțin pe jos. Și minutele de prelungire, pentru că eu când am condus acasă mi-a dat 8 minute, 7 minute și nu au fost atâtea întreruperi câte au fost aseară.

Să vedem acum dacă ăștia de la Argeș se mai plâng de arbitraje, dacă se mai plâng de jocuri de culise, pentru că și eu aș vrea să fiu arbitrat cum a fost arbitrată Argeșul aseară. A fost un arbitraj bun, dar a tolerat anumite văicăreli și a venit cu cartonașe foarte târziu.

Pe Bettaieb nu-l atinge nimeni, cade chiar în fața arbitrului, eu îi dădeam galben imediat. La un corner al nostru a căzut un jucător de trei ori fără să-l atingă nimeni, chiar în fața arbitrului. Trebuia să intervină cu mai multe galbene.

Prea multe întreruperi și a dat doar 5 minute de prelungire, dar probabil și dacă dădea 20 de minute nu egalam. E puțin cusută cu ață albă asta cu minutele de prelungire, dar nu am pierdut din cauza arbitrajului”, a precizat Cristescu, la FANATIK SUPERLIGA.