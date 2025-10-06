Sport

Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video

Samuel Asamoah riscă să rămână paralizat după o accidentare cumplită. Fostul juctător al lui FC U Craiova a fost lovit brutal de un adversar la ultimul joc al echipei sale
Bogdan Ciutacu, Mihnea Ştefan
06.10.2025 | 16:43
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova risca sa ramana paralizat dupa o accidentare socanta Reactia lui Adrian Mititelu Video
breaking news
Samuel Asamoah, fostul jucător de la FC U Craiova, și Adrian Mititelu Foto: colaj Fanatik

Samuel Asamoah a trăit momente cumplite la ultimul meci al lui GX Pingguo, în a doua ligă din China. Fotbalistul trecut pe la Adrian Mititelu riscă să rămână paralizat după o accidentare halucinantă.

Samuel Asamoah, accidentare cumplită în China. Riscă să nu mai poate merge vreodată

Samuel Asamoah, în vârstă de 31 de ani, a fost accidentat cumplit la ultimul meci al echipei sale. Un adversar l-a atacat direct în zona cervicală și l-a izbit în panourile publicitare. Zhejiang Professional, club de tradiție din China, a anunțat, pe conturile oficiale de social media că situația este mult mai gravă.

Samuel Asamoah a suferit o leziune cervicală gravă, iar în prezent este în pericol să rămână paralizat. Din acest motiv, Zhejiang Professional a ținut să-și arate solidaritatea pentru fotbalistul trecut pe la Adrian Mititelu.

„Profund întristați să aflăm că Samuel Asamoah, un fost jucător al FCU Craiova 1948 și Sint-Truiden, și al echipei naționale a Togo, a suferit o leziune cervicală gravă în timpul unui meci din Liga Chineză, cu risc de paralizie. Aceasta este o veste sfâșietoare pentru fotbalul chinez. Îi dorim o intervenție chirurgicală reușită și o revenire rapidă pe teren”, a fost mesajul publicat de Zhejiang.

Reacția lui Adrian Mititelu, după accidentare în urma căreia Asamoah poate rămâne paralizat

Adrian Mititelu a rămas șocat la aflarea veștii. Patronului de la FC U Craiova nu i-a venit să creadă cât de gravă este situația în care se află fostul său jucător.

Mititelu a avut numai cuvinte de laudă despre Samuel Asamoah, atât despre latura sportivă a togolezului, cât și despre cea umană, și a mărturisit că este dispus să-l ajute.

„Nu pot să cred așa ceva. Doamne Dumnezeule, îmi pare rău! Ce veste mi-ați dat! E un băiat extraordinar. Am ‘paralizat’ eu acum când am auzit. E ceva foarte grav. E un băiat extraordinar, dedicat. Dumnezeu să-l ajute să treacă peste asta.

Era un om care a trecut prin curtea noastră. O să mă interesez și eu să-l ajut”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine este Samuel Asamoah

Aventura lui Asamoah în România a început în iarna lui 2021, când FC U Craiova l-a achiziționat din postura de jucător liber de contract. Mijlocașul central s-a impus rapid în echipa de start, iar la revenirea în SuperLiga, în sezonul 2021-202, togolezul era o piesă importantă în angrenajul echipei.

Evoluțiile lui Asamoah în campionatul din România au început să atragă atenția. Chiar Adrian Mutu, antrenor la echipa patronată de Adrian Mititelu, a mărturisit că a fost chestionat de mai mulți conducători din SuperLiga în legătură cu mijlocașul central.

În iunie 2024, Asamoah s-a despărțit de FC U Craiova. După ce întreaga carieră și-a petrecut-o în Belgia, în vara lui 2024 a ales să meargă în China, la Red Lions. În luna februarie a acestui an avea să semneze cu GX Pingguo, club în tricoul căruia a suferit accidentarea care îl poate paraliza.

Bogdan Ciutacu
