Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu riscă ani grei de închisoare! A fost arestat într-un dosar de corupție

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Mircea Lucescu a antrenat o grămadă de fotbaliști importanți de-a lungul carierei. Printre aceștia se numără și Dario Simic (50 de ani). Croatul a fost elevul lui „Il Luce” la Inter Milano, iar acum are probleme serioase cu legea. Fostul fundaș este suspect într-un dosar de corupție și deja a fost arestat.

Dario Simic, fostul elev al lui Mircea Lucescu, a fost arestat

a fost primul după transferul de la Dinamo Zagreb. „Il Luce” și fostul fotbalist croat au ajuns împreună la Internazionale Milano, în ianuarie 1999. Dacă antrenorul român a rezistat la gruparea de pe „Giuseppe Meazza” până la finalul sezonului 1998-1999, Simic a îmbrăcat tricoul „nerazzurrilor” până în 2002.

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Marți, 14 iulie, fostul fundaș croat, care a cucerit Liga Campionilor în tricoul lui AC Milan, a fost arestat în urma unei vaste acțiuni anticorupție coordonate de autoritățile din Croația. Conform presei locale, fostul internațional croat este suspectat că a obținut ilegal autorizațiile necesare pentru construirea unui camping privat pe litoralul Croației.

Simic a fost săltat de poliție la Zagreb. Fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Inter este vizat într-o anchetă ce analizează presupuse acte de corupție legate de construirea unui complex turistic pe litoralul central al Croației. Chiar dacă autoritățile și procurorii anticorupție nu au făcut public numele celui arestat, presa din Croația a difuzat imagini în care fostul fotbalist apare încătușat și escortat de agenții de poliție.

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Potrivit informațiilor publicate de presa croată, împreună cu fostul fundaș croat au mai fost reținute două persoane. Este vorba despre un fost responsabil regional din domeniul turismului, suspectat că ar fi facilitat obținerea avizelor necesare pentru proiect, precum și despre un om de afaceri din zonă, despre care anchetatorii cred că a intermediat legătura dintre cele două părți.

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Cine a fost, de fapt, Dario Simic

Dario Simic este o legendă a fotbalului croat. El are o carieră impresionantă atât la nivel de club, cât și la prima reprezentativă. În 2008, fostul fundaș a intrat în istorie, când a bifat meciul 100 pentru naționala Croației, fiind primul jucător care a atins această bornă. Simic a făcut parte din generația de aur a Croației, care a terminat pe locul 3 la Campionatul Mondial din Franța ’98.

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Dario Simic a început fotbalul la Dinamo Zagreb, iar în 1999 a făcut pasul în Italia, la Inter Milano. După trei ani pe „Giuseppe Meazza”, croatul a „trădat” și a semnat cu AC Milan. La „rosonerri”, Simic a înregistrat cele mai mari performanțe din carieră. În calitate de „diavol milanez”, fostul fundaș a cucerit un titlu în Serie A și a câștigat de două ori Liga Campionilor. În 2008 a semnat cu AS Monaco, iar în 2010 s-a întors la Dinamo Zagreb, echipa la care și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist. După ce a agățat ghetele în cui, Dario Simic a ieșit din lumea fotbalului. El s-a lansat în afaceri șia lansat o companie specializată în producția și comercializarea apei îmbuteliate.