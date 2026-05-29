Foștii fotbaliști ai Stelei au comentat gestul lui Ogăraru și Oprița, care nu au salutat Peluza Nord FCSB: „Am fost de la 14 ani în Ghencea” / „Ce să-i spun fetei mele?”

Peluza Nord a FCSB a fost prezentă la reeditarea meciului UEFAntastic. George Ogăraru și Daniel Oprița au refuzat să salute galeria, iar Sorin Paraschiv a comentat gestul lor. Ce a spus și Bănel Nicoliță.
Mihai Dragomir
29.05.2026 | 12:00
Cum au comentat foștii jucători de la FCSB refuzul lui George Ogăraru și Daniel Oprița de a saluta galeria după reeditarea sfertului UEFAntastic. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Foștii jucători de la FCSB (care purta atunci numele de Steaua) și Rapid s-au întâlnit joi, 28 mai, într-o reeditare a sfertului UEFAntastic din 2006. După partida încheiată la egalitate, 0-0, o mare parte dintre cei care au îmbrăcat tricoul „roș-albaștru” i-au salutat pe suporterii din Peluza Nord, prezenți la meci. Ce au spus Sorin Paraschiv (44 de ani) și Bănel Nicoliță (41 de ani) despre refuzul lui George Ogăraru (46 de ani) și Daniel Oprița (44 de ani) de a face același lucru.

Ce a spus Sorin Paraschiv despre George Ogăraru și Daniel Oprița

Reeditarea sfertului UEFAntastic dintre FCSB și Rapid s-a consumat în fața a sub 2000 de spectatori. Totuși, Peluza Nord de la FCSB a fost prezentă la meci și a scandat pentru foștii jucători ai clubului. La final de meci, George Ogăraru și Daniel Oprița au fost singurii care nu au mers să salute fanii, așa cum au făcut-o ceilalți, în frunte cu Cosmin Olăroiu. Gestul acestora a fost comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA de Sorin Paraschiv, actualul director sportiv de la FC Bihor, care a pus totul pe seama faptului că ambii lucrează în prezent la CSA Steaua și că nu se cădea să salute suporterii FCSB-ului.

„Nu m-a deranjat, cum să mă deranjeze. Oamenii activează la alt club. Știm cu toții ceea ce se întâmplă între aceste două cluburi. Suporterii Stelei, ai CSA-ului, nu ar fi fost foarte fericiți să vină să salute galeria FCSB-ului. La fel cum ar fi fost și invers. Nu, nu m-a deranjat cu nimic. Mi s-a părut normal. Eu am fost de la 14 ani în Ghencea și știu exact ceea ce s-a întâmplat acolo și ceea ce se întâmplă. Nu mi -a convenit niciodată să se facă așa în două, să se împartă suporterii. Unii să meargă la FCSB, unii la CSA…”.

Bănel Nicoliță, extrem de afectat de situația CSA vs FCSB

Și Bănel Nicoliță, prezent la evenimentul desfășurat pe „Arcul de Triumf”, a comentat despre gestul foștilor săi colegi. Ulterior, fostul fotbalist român a spus că este extrem de afectat, chiar și acum, de separarea dintre CSA Steaua și FCSB. „(n.r. – dacă Ogăraru și Oprița au fost reticenți și față de colegi) Nu. Nu s-a văzut lucrul ăsta, diferența asta între cei doi și și restul grupului. Nu, nu există. Știm discuțiile, știm ce se întâmplă, știm ce avem de făcut fiecare mai departe. Important e ca noi să rămânem uniți, noi să ne respectăm și restul fiecare poate să decidă ce e bine pentru fiecare în parte. Important e că în momentul când ne întâlnim, ne respectăm. E treaba ta ce faci cu viața ta, unde ești, ce faci.

E clar că e dureros… Și Paraschiv a spus mai devreme, e dureros când vezi separarea asta. Gândește-te că și eu mă duc și mă întâlnesc cu oameni care în 2005, 2006 strigau la fel Steaua, Steaua și după aia îl vezi în partea cealaltă. Tu ești cu Gigi, tu ești cu cutărescu. Sunt lucruri care mă deranjează. Au distrus suporterii în primul rând… Ce să-i spun fetei mele? Eu i-am spus domnului Talpan că am jucat la Steaua, la Steaua lui Gigi. Omul era acolo când am jucat eu”, a spus și Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
