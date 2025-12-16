Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul fotbalist al Stelei, atac cu talpa după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Mediocri. Jucători de liga a doua”

Fostul fotbalistul al Stelei a răbufnit după ce FCSB a învins Unirea Slobozia. Nu a avut milă de jucători, pe care îi consideră de liga a doua. Ce l-a nemulțumit.
Răzvan Scarlat
16.12.2025 | 12:18
Fotbaliștii Unirii Slobozia, făcuți praf după eșecul cu FCSB. Sursa foto: colaj FANATIK
FCSB a învins, în deplasare, pe Unirea Slobozia, scor 2-0, și s-a apropiat la două puncte de locul 6, ultimul care asigură calificarea în play-off. În schimb, ialomițenii s-au scufundat și mai mult în clasament, după a noua înfrângere la rând. Vivi Răchită, fostul fotbalist al Stelei, știe de ce echipa tandemului Andrei Prepeliță – Jean Vlădoiu a ajuns în această situație.

Ce a spus Vivi Răchită despre fotbaliștii de la Unirea Slobozia după meciul cu FCSB

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită l-a pulverizat pe Daniel Șerbănică, eliminat în minutul 57 pentru un fault comis într-o situație iminentă de gol. De altfel, în opinia fostului fotbalist al roș-albaștrilor, cei mai mulți dintre jucătorii Unirii Slobozia nu au valoare. De aici și locul pe care echipa îl ocupă în clasament.

E greșeala lui Șerbănică de poziționare și de interpretare a fazei. O pasă de 30 și ceva de metri și să nu te așezi normal. Bine, un fotbalist mediocru. Fotbaliști mediocrii. Am văzut aseară niște fotbaliști de liga a doua, clar. De asta sunt și nouă înfrângeri consecutive”, a spus Vivi Răchită.

Cine sunt vinovații la primul gol marcat de FCSB, în opinia sa

Vivi Răchită nu este, însă, de acord cu Jean Vlădoiu, care, la conferința de presă de după partida cu FCSB, i-a imputat lui Andrei Dorobanțu golul pe care l-a marcat Mihai Lixandru. În opinia fostului fotbalist al Stelei, fundașii centrali și portarul sunt vinovați la faza primei reușite a campioanei României.

Dorobanțu e singurul fotbalist pe care-l aveți, Jeane. E și tânăr, și valoare. Dacă te uiți la fază clar, Cisotti are un mare merit la gol. Pentru că se pune în fața lui Dorobanțu și nu mai are timp să ajungă la ea. Fundașii centrali dorm pe ei.

Aia e o minge pe care orice portar de valoare iese și o prinde că a fost la șase metri. (n.r. lovitura liberă) Nu e bătută cu efect tare, e bătută liftat cum spunem noi, fotbaliștii”, a spus Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Ce i-a reproșat Jean Vlădoiu lui Andrei Dorobanțu

În urma eșecului cu FCSB, Jean Vlădoiu a pus tunurile pe Andrei Dorobanțu, căruia i-a reproșat că nu a gândit bine faza din care roș-albaștrii au deschis scorul.

Lixandru nu a venit singur la gol, Dorobanțu era lângă el. A făcut o demarcare, copilul, fără experiență, s-a dus în centru. Sunt lucruri lucrate. Cert este că l-a pierdut din marcaj. Este tânăr, îl încurajăm”, a spus Vlădoiu după partidă.

