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Universitatea Craiova a obținut calificarea în Cupa României după victoria cu 2-1 de la Bacău, însă prestația oltenilor nu l-a impresionat pe Emil Săndoi. Fostul mare fotbalist al Științei a analizat la FANATIK SUPERLIGA atât partida din Cupă, cât și campania de transferuri a campioanei României și consideră că există o diferență importantă între jucătorii aduși în sezonul trecut și cei transferați în această vară. Săndoi a vorbit și despre noile achiziții, Baptiste Roux și Joao Lameira, care au debutat deja la Bacău.

Emil Săndoi vede o diferență clară între transferurile Craiovei din acest sezon și cele de anul trecut

Emil Săndoi a început analiza de la partida cu FC Bacău și a explicat că meciurile din Cupa României sunt abordate diferit de formațiile din prima ligă. În opinia sa, Universitatea Craiova și-a îndeplinit obiectivul principal prin calificare, chiar dacă jocul nu a fost unul care să impresioneze. Fostul fotbalist al Universității Craiova a făcut apoi comparația cu perioada de mercato de anul trecut și consideră că atunci clubul a avut mai multă inspirație în alegerea jucătorilor.

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„Meciurile ăstea de Cupă sunt tratate puțin diferit. Echipele de prima ligă se gândesc din start că au prima șansă, se folosește garnitura a doua. Important e că au câștigat, că mai târziu nimeni nu mai stă să analizeze evoluția. A fost o victorie meritată, dar Craiova n-a impresionat. Totuși, și-a atins scopul, ceea ce e cel mai important. Am spus-o de la bun început că transferurile realizate anul trecut au fost foarte inspirate, pentru că a nimerit aproape toți jucătorii pe care i-a luat.

Făcând o comparație cu sezonul acesta, aș putea spune că este o diferență între calupurile de transferuri. Jucătorii care au venit acum…nu impresionează. Poate Elisor, că a dat senzația că are alitate tehnică, că poate ajunge în gura porții și să marcheze. E un jucător de combinație, cu tehnică bună. În rest, Tavares nu mi-a lăsat o impresie bună, pentru că n-a ieșit absolut deloc în evidență în meciurile jucate“, a declarat Emil Săndoi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce impresie i-a lăsat Baptiste Roux la debutul pentru Universitatea Craiova

Săndoi a analizat și . Roux a fost titular și a marcat la prima apariție în tricoul oltenilor, însă a fost eliminat ulterior pentru cumul de cartonașe galbene. Fostul mare fundaș al Științei a remarcat câteva dintre calitățile francezului și consideră că acesta poate deveni o soluție importantă în defensiva Craiovei. În același timp, Săndoi a atras atenția asupra concurenței pe care Roux o va avea pentru un loc în echipă.

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„Referitor la fundașul central, Roux. Are un atuu, e jucător de picior stâng. Am văzut o tehnică bună, nu cred că este un jucător lent, dar e o primă impresie. Mie, ca fundaș central, mi-a plăcut. Are o calitate tehnică, poate intra în construcție, să participe, l-am văzut preocupat să-și schimbe direcția de atac pe un pas lung câteodată. A apărut la finalizare, una simplă, cu puțină șansă, dar execuția a fost bună. Sunt perspective să fie un jucător util.

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Când își va reveni și Rus va avea o concurență acerbă. Și Romanchuk, după acea accidentare, nu este la nivelul arătat în campionatul trecut. Screciu și Rus sunt extrem de importanți. Stevanovic la fel, în momentul în care a prins să joace mai mult a crescut. În sezonul trecut a mai gafat pe undeva, iar acum, când joacă meci de meci, pot spune că evoluțiile lui sunt în creștere. Deci Roux va avea o concurență acerbă în defensiva Craiovei“, a adăugat fostul fundaș al Craiovei.

Lameira, apreciat pentru inteligența în joc, dar cu o necunoscută importantă

Joao Lameira a fost celălalt nou transfer al Universității Craiova care a debutat la Bacău. Portughezul a intrat în minutul 46 și a primit, la rândul său, primele minute în tricoul formației din Bănie. Emil Săndoi a remarcat imediat modul în care Lameira participă la construcție și felul în care găsește soluții pentru colegii săi. Fostul internațional consideră că portughezul are calități care îl pot transforma într-un transfer reușit, însă rămâne de văzut dacă va putea oferi același randament defensiv precum .

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„Lameira e un jucător cu o calitate bună și foarte inteligent în joc. Unghiurile pe care le deschide pe construcția Craiovei sunt chiar impresionante. Acum, nici nu știu. Anzor a avut o evoluție ascendentă din campionatul trecut, a fost constant, evoluțiile lui au fost bune spre foarte bune, nu a jucat niciodată prost. Nu știu dacă din punct de vedere defensiv poate să fie Lameira la nivelul lui Anzor, cel care se descurca excelent în fața fundașilor centrali, undeva într-o poziție de inter. Totuși, calități are, deci poate fi un transfer reușit“, a încheiat Săndoi discursul.