El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”

ADVERTISEMENT

Ajuns la 37 de ani, Cristi Bălgrădean este legitimat la CS Sănătatea Cluj, echipă ce evoluează în Liga a III-a din România și este antrenată de Vasile Miriuță. Micuța echipă din Ardeal s-a calificat în grupele Cupei României Betano, acolo unde va întâlni Universitatea Craiova în prima etapă, echipă pentru care portarul are 52 de meciuri.

Cum a ajuns Cristi Bălgrădean la Sănătatea Cluj

Liber de contract după ce s-a despărțit de Unirea Alba Iulia, Cristi Bălgrădean nu a ezitat o clipă atunci când a primit oferta celor de la Sănătatea Cluj. A semnat în Liga a 3-a și vrea acum să dea lovitura pe zenit de carieră. De altfel, portarul merge după principiul „dacă intri pe teren fără să crezi că poți câștiga, atunci mai bine nu mai intri deloc”.

ADVERTISEMENT

Goalkeeperul de 37 de ani dar și de istoricul extrem de îngrijorător din Cupa României Betano contra echipelor din eșaloanele inferioare. Anul trecut, oltenii au pierdut în prima etapă contra Metalului Buzău, iar Bălgrădean speră ca Sănătatea Cluj să poată reproduce această performanță.

Cristi Bălgrădean i-a pus gând rău Universității Craiova

Într-o discuție cu FANATIK, fostul portar al oltenilor a explicat că nu simte acest meci ca fiind unul special doar pentru că se întoarce pe „Ion Oblemenco”, însă îl consideră un meci important, mai ales că

ADVERTISEMENT

„Nu pot să zic neapărat că e un meci special, dar e un meci important pentru o echipă de Liga a III-a care a ajuns în grupele Cupei României și sperăm să ieșim cu capul sus din acest meci. Din păcate pentru ei, nu trec printr-o perioadă foarte bună, dar sunt convins că vor fi una dintre contracandidatele la titlu. Ei și Rapidul se vor bate la titlu, cred eu.

ADVERTISEMENT

Craiova este într-o perioadă mai nefastă, iar Rapidul a bătut și ieri 4-1. Nu poți spune nici despre Craiova că e într-o perioadă foarte, foarte grea. Au făcut acum un pas greșit la Metaloglobus, bătuseră la Slobozia înainte și pierduseră la FCSB, nu? Nici în Europa nu au mers foarte bine, dar se întâmplă. În viața unei echipe sunt suișuri și coborâșuri.

Mâine mergem la una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Ne jucăm șansa! Până la urmă, pentru noi este un meci de gală. În cel mai rău caz, ce se poate întâmpla? Să pierdem. Important este să ieșim cu capul sus după meci și să dăm 100% fiecare. Ca și valoare, clar sunt peste noi, dar la fotbal se poate întâmpla orice”, a spus Cristi Bălgrădean, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, Cristi Bălgrădean. Are în CV cinci dintre cele mai importante echipe din România

Cristi Bălgrădean nu a reușit să părăsească teritoriul țării în cariera sa, însă pe plan intern a bifat cinci dintre cele mai importante echipe ale campionatului românesc. Portarul Sănătății Cluj a jucat 110 meciuri pentru Dinamo, 73 pentru FCSB, 66 la CFR Cluj, 52 la Universitatea Craiova, dar și 13 partide pentru UTA Arad.

La națională, Cristi Bălgrădean a prins mai multe selecții, însă dacă pentru jucătorii de câmp sunt 10 locuri disponibile, pentru portari există unul singur. În vremea când el era în cea mai bună formă, portari precum Costel Pantilimon sau Ciprian Tătărușanu dominau poarta la naționala României și erau preferați în locul său. El a prins un singur meci sub tricolor, în anul 2011, într-un amical al României câștigat cu 3-1 în fața Greciei.