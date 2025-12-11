Sport

Fostul fotbalist care a ajuns să trăiască pe străzi, în orașul natal. Și-a pierdut casa, iar viața lui s-a schimbat total după un succes uriaș

Un fost fotbalist care a avut o carieră incredibilă a ajuns să trăiască pe străzi. Și-a pierdut casa, a rămas fără bani, iar în prezent viața lui e cu totul alta.
Valentina Vladoi
11.12.2025 | 23:00
Fostul fotbalist care a ajuns sa traiasca pe strazi in orasul natal Sia pierdut casa iar viata lui sa schimbat total dupa un succes urias
Apolinar Paniagua a ajuns să trăiască pe străzi. Sursă foto: gsp / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Apolinar Paniagua este un fost fotbalist din Paraguay care a făcut parte din selecționata țării sale între anii 1975 și 1977. În prezent are 79 de ani și de abia trăiește de pe o zi pe alta.

Viața lui Apolinar Paniagua s-a schimbat total

Cu decenii în urmă, Apolinar Paniagua era cunoscut pentru tehnica sa remarcabilă. Totodată, era extrem de activ pe teren, iar până și colegii săi erau uimiți de performanțele sale.

ADVERTISEMENT

La un moment dat însă, el a decis să dispară definitiv din peisaj. Nu a mai fost văzut nici în spațiul public și nici măcar pe teren, iar odată cu trecerea timpului, detalii dureroase au ieșit la suprafață.

În prezent, fostul fotbalist trăiește pe străzile orașului său natal, Yaguaron. Deși fiii să locuiesc în apartamente de lux, acesta nu mai are bani și nici casă, astfel că își duce cu greu traiul zilnic.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Locuitorii orașului îl recunosc pe fostul fotbalist

Apolinar Paniagua doarme în fiecare seară pe băncile din parcurile orașului. Totodată, fostul fotbalist câștigă bani reciclând sticle de plastic. Avantajul lui este însă că mulți oameni îl recunosc.

ADVERTISEMENT
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după...
Digisport.ro
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet

Trecătorii îi mai aduc mâncare, pături și inclusiv haine. Sunt persoane care povestesc că îl recunosc din prima pe fostul fotbalist și că nu au uitat cariera memorabilă pe care a avut-o cu decenii în urmă.

„Am știut imediat cine era. Era mândria noastră, un adevărat războinic pe terenul de fotbal. Acum, lumea l-a uitat. I-am adus mâncare și o pătură, nu puteam să mă uit nepăsător cum piere un astfel de om. Mi-a spus că uneori adună sticle de plastic ca să-și cumpere pâine”, a spus un locuitor al orașului Yaguaron, care l-a ajutat de multe ori pe Paniagua.

ADVERTISEMENT

Familia l-a uitat complet pe Apolinar Paniagua

Cât despre relația cu familia, Apolinar Paniagua a fost abandonat de cei dragi. Niciodată nu a fost clar motivul pentru are s-a întâmplat asta. Un lucru este cert și anume că toți copiii să locuiesc în același oraș, dar nu vor să aibă vreo legătură el.

La un moment dat presa scrie că fostul fotbalist ar fi de vină pentru cele întâmplate. Alți jurnaliști în schimb notau că ar fi fost vorba despre niște neînțelegeri adunate de-a lungul anilor între părți.

Deși trăiește pe străzi însă, Apolinar Paniagua este în continuare cunoscut de vârstnici pentru performanțele sale. Iar cei care au apucat să-l vadă la un moment dat pe teren îl respectă și astăzi.

Menționăm faptul că pe când era la apogeul carierei sale, Apolinar Paniagua a evoluat pentru echipe din Chile, Columbia, Mexic și Ecuador, precum și din țara sa natală. În 1972, el a fost campion al Columbiei, alături de Millionarios.

Filipe Coelho a găsit vinovatul! Portughezul nu s-a ferit după U Craiova –...
Fanatik
Filipe Coelho a găsit vinovatul! Portughezul nu s-a ferit după U Craiova – Sparta Praga 1-2: „E decizia mea”
Europa League, rezultate etapa 6. Acum se joacă 9 partide. Ionuț Radu e...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 6. Acum se joacă 9 partide. Ionuț Radu e titular în Celta – Bologna. Gol marcat de fundașul cu origini române
Jucătorii Universității Craiova, reacții împărțite după penalty-ul ratat de Anzor în meciul cu...
Fanatik
Jucătorii Universității Craiova, reacții împărțite după penalty-ul ratat de Anzor în meciul cu Sparta Praga: „Nu avem cum!” /„Poate era alt joc”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului...
iamsport.ro
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului din justiție: ”Vă mai fac o donație”
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după...
viva.ro
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după ancheta Recorder despre justiție. Nimeni nu se gândea la un asemenea anunț: „Am primit informaţii...". A spus totul, iar ce s-a mai aflat a stârnit o serie de controverse
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți...
Jurnalul.ro
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți crește cifra de afaceri când intri în politică
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
adevarul.ro
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic...
unica.ro
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, după documentarul Recorder. Ce spune ziaristul despre Președinte și despre instituțiile statului
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă....
Observatornews.ro
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa:...
as.ro
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: Pot ieşi la pensie acum
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de...
Libertatea.ro
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
informat.ro
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai...
RTV.NET
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!