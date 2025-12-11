Fostul fotbalist care a ajuns să trăiască pe străzi, în orașul natal. Și-a pierdut casa, iar viața lui s-a schimbat total după un succes uriaș

ADVERTISEMENT

Apolinar Paniagua este un fost fotbalist din Paraguay care a făcut parte din selecționata țării sale între anii 1975 și 1977. În prezent are 79 de ani și de abia trăiește de pe o zi pe alta.

Viața lui Apolinar Paniagua s-a schimbat total

Cu decenii în urmă, Apolinar Paniagua era cunoscut pentru tehnica sa remarcabilă. Totodată, era extrem de activ pe teren, iar până și colegii săi erau uimiți de performanțele sale.

La un moment dat însă, el a decis să dispară definitiv din peisaj. Nu a mai fost văzut nici în spațiul public și nici măcar pe teren, iar odată cu trecerea timpului, detalii dureroase au ieșit la suprafață.

În prezent, trăiește pe străzile orașului său natal, Yaguaron. Deși fiii să locuiesc în apartamente de lux, acesta nu mai are bani și nici casă, astfel că își duce cu greu traiul zilnic.

Locuitorii orașului îl recunosc pe fostul fotbalist

Apolinar Paniagua doarme în fiecare seară pe băncile din parcurile orașului. Totodată, fostul fotbalist . Avantajul lui este însă că mulți oameni îl recunosc.

Trecătorii îi mai aduc mâncare, pături și inclusiv haine. Sunt persoane care povestesc că îl recunosc din prima pe fostul fotbalist și că nu au uitat cariera memorabilă pe care a avut-o cu decenii în urmă.

„Am știut imediat cine era. Era mândria noastră, un adevărat războinic pe terenul de fotbal. Acum, lumea l-a uitat. I-am adus mâncare și o pătură, nu puteam să mă uit nepăsător cum piere un astfel de om. Mi-a spus că uneori adună sticle de plastic ca să-și cumpere pâine”, a spus un locuitor al orașului Yaguaron, care l-a ajutat de multe ori pe Paniagua.

Familia l-a uitat complet pe Apolinar Paniagua

Cât despre relația cu familia, Apolinar Paniagua a fost abandonat de cei dragi. Niciodată nu a fost clar motivul pentru are s-a întâmplat asta. Un lucru este cert și anume că toți copiii să locuiesc în același oraș, dar nu vor să aibă vreo legătură el.

La un moment dat presa scrie că fostul fotbalist ar fi de vină pentru cele întâmplate. Alți jurnaliști în schimb notau că ar fi fost vorba despre niște neînțelegeri adunate de-a lungul anilor între părți.

Deși trăiește pe străzi însă, Apolinar Paniagua este în continuare cunoscut de vârstnici pentru performanțele sale. Iar cei care au apucat să-l vadă la un moment dat pe teren îl respectă și astăzi.

Menționăm faptul că pe când era la apogeul carierei sale, Apolinar Paniagua a evoluat pentru echipe din Chile, Columbia, Mexic și Ecuador, precum și din țara sa natală. În 1972, el a fost campion al Columbiei, alături de Millionarios.