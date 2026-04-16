Fostul fotbalist de la Arsenal, Liverpool și Juventus a murit într-un accident teribil!

O nouă tragedie a lovit fotbalul internațional. Alexander Manninger, fost portar, printre altele, la Arsenal, Liverpool și Juventus, a murit la vârsta de doar 48 de ani. Fostul internațional austriac, cu 33 de selecții la naționala țării sale, și-a găsit sfârșitul în localitatea Nussdorf am Haunsberg din Austria, după ce mașina în care se afla a fost izbită puternic de tren în dimineața zilei de joi, 16 aprilie 2026.

Potrivit informațiilor furnizate de către polițiștii din zona respectivă, citate de , evenimentul dramatic s-a petrecut la o trecere nesemnalizată de cale ferată. Mai multe echipaje medicale s-au deplasat în regim de urgență la fața locului, dar, din nefericire, nu au mai putut face nimic pentru salvarea fostului goalkeeper austriac.

El era singur în mașină la momentul accidentului, în vreme ce în trenul respectiv se aflau la acel moment 25 de persoane. Toate au scăpat fără răni majore după acest eveniment. În prezent, se desfășoară o anchetă a poliției, cu scopul de a se stabili exact în ce împrejurări s-a produs accidentul. Cel mai probabil, a fost vorba despre o neatenție a fostului fotbalist în momentele de dinaintea impactului.

Alexander Manninger a început fotbalul la SV Salzburg, în orașul său natal. Ulterior, a mai jucat și pentru alte echipe din Austria, precum Casino Salzburg, Vorwarts Steyr și Grazer AK. În 1997 s-a transferat la , iar în 2001 a fost cedat la Fiorentina sub formă de împrumut. În 2002 a plecat definitiv la Espanyol. Au urmat mai multe experiențe în Italia, la Torino, Bologna, Brescia, Siena, Udinese, , cu o scurtă „acoladă” la Salzburg în sezonul 2005 – 2006.

Fostul internațional austriac a jucat pentru „Bătrâna Doamnă” în perioada 2008 – 2012. Pus pe liber de torinezi, Manninger a semnat cu nemții de la Augsburg. În 2016 a ajuns, tot din postura de jucător liber de contract, la . Pentru „cormorani” a jucat timp de doar un sezon, înainte de a se retrage din activitate în vara anului 2017. La Arsenal, Alexander Manninger a câștigat un titlu de campion, în 1998, o Cupă a Angliei, tot în 1998, și două Supercupe, în 1998 și 1999. De asemenea, a fost o dată și campion al Italiei alături de Juventus, în 2012. Așa cum era de altfel de așteptat să se întâmple, toate fostele sale cluburi au transmis mesaje de condoleanțe la aflarea veștii tragice.