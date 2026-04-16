Sport

Fostul fotbalist de la Arsenal, Liverpool și Juventus a murit într-un accident teribil!

Tragedie fără margini în fotbal! Fostul fotbalist de la Arsenal, Liverpool și Juventus a murit după un accident cumplit
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.04.2026 | 18:36
Fostul fotbalist de la Arsenal Liverpool si Juventus a murit intrun accident teribil
ULTIMA ORĂ
A murit fostul fotbalist de la Arsenal, Liverpool și Juventus. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

O nouă tragedie a lovit fotbalul internațional. Alexander Manninger, fost portar, printre altele, la Arsenal, Liverpool și Juventus, a murit la vârsta de doar 48 de ani. Fostul internațional austriac, cu 33 de selecții la naționala țării sale, și-a găsit sfârșitul în localitatea Nussdorf am Haunsberg din Austria, după ce mașina în care se afla a fost izbită puternic de tren în dimineața zilei de joi, 16 aprilie 2026.

A murit Alexander Manninger, fostul fotbalist de la Arsenal, Liverpool și Juventus

Potrivit informațiilor furnizate de către polițiștii din zona respectivă, citate de The Sun, evenimentul dramatic s-a petrecut la o trecere nesemnalizată de cale ferată. Mai multe echipaje medicale s-au deplasat în regim de urgență la fața locului, dar, din nefericire, nu au mai putut face nimic pentru salvarea fostului goalkeeper austriac.

ADVERTISEMENT

El era singur în mașină la momentul accidentului, în vreme ce în trenul respectiv se aflau la acel moment 25 de persoane. Toate au scăpat fără răni majore după acest eveniment. În prezent, se desfășoară o anchetă a poliției, cu scopul de a se stabili exact în ce împrejurări s-a produs accidentul. Cel mai probabil, a fost vorba despre o neatenție a fostului fotbalist în momentele de dinaintea impactului.

Alexander Manninger a început fotbalul la SV Salzburg, în orașul său natal. Ulterior, a mai jucat și pentru alte echipe din Austria, precum Casino Salzburg, Vorwarts Steyr și Grazer AK. În 1997 s-a transferat la Arsenal, iar în 2001 a fost cedat la Fiorentina sub formă de împrumut. În 2002 a plecat definitiv la Espanyol. Au urmat mai multe experiențe în Italia, la Torino, Bologna, Brescia, Siena, Udinese, Juventus, cu o scurtă „acoladă” la Salzburg în sezonul 2005 – 2006.

ADVERTISEMENT
Fostul portar austriac avea doar 48 de ani

Fostul internațional austriac a jucat pentru „Bătrâna Doamnă” în perioada 2008 – 2012. Pus pe liber de torinezi, Manninger a semnat cu nemții de la Augsburg. În 2016 a ajuns, tot din postura de jucător liber de contract, la Liverpool. Pentru „cormorani” a jucat timp de doar un sezon, înainte de a se retrage din activitate în vara anului 2017. La Arsenal, Alexander Manninger a câștigat un titlu de campion, în 1998, o Cupă a Angliei, tot în 1998, și două Supercupe, în 1998 și 1999. De asemenea, a fost o dată și campion al Italiei alături de Juventus, în 2012. Așa cum era de altfel de așteptat să se întâmple, toate fostele sale cluburi au transmis mesaje de condoleanțe la aflarea veștii tragice.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Varga a auzit că Pancu ar fi ajuns la un acord cu Șucu...
iamsport.ro
Varga a auzit că Pancu ar fi ajuns la un acord cu Șucu să vină la Rapid și a dat verdictul: 'Doar la asta se gândește!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!