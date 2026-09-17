Fostul fotbalist de la CFR Cluj a brevetat rețeta dezastrului: 366 de milioane de euro cheltuiți, zero goluri

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Tottenham Hotspur, , în această vară, merge din rău în mai rău. După ce a evitat retrogradarea in extremis sezonul trecut, „Spurs” a investit masiv, în această vară, pentru a evita un nou eșec și a încerca să-și recâștige locul în fruntea Premier League.

Tottenham a cheltuit mult și a obținut puțin

Doar Manchester City (526,2) și Chelsea (406,7) au investit mai mult în pauza competițională.

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Și totuși, venirile lui Tonali, Mateus Fernandes, Sávio, Van Hecke, Adarabioyo nu au nici pe departe efectul dorit. Tottenham este pe locul 17 în Premier League, cu doar două puncte din 12 posibile. Iar elevii lui De Zerbi încă nu știu ce înseamnă să marchezi în Premier League, ediția 2026-2027. Tottenham a pierdut cu Brentford (3-0) și Newcastle (0-2) și a terminat la egalitate cu Nottingham Forest (0-0) și Everton (0-0).

Un singur meci câștigat din șase jucate

Chiar și în aceste condiții, De Zerbi a făcut o declarație tragi-comică. „În Italia, de exemplu, aș fi cel mai bun antrenor din lume… pentru că am avut două meciuri fără gol primit în ultimele două meciuri!„, a spus italianul, care a mai pregătit, în carieră, Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Șahtior Donețk, Brighton și Olympique Marseille.

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Spurs a câștigat doar unul din cele șase meciuri jucate. A zdrobit Charlton (5-1), din liga secundă, în Cupa Ligii Angliei. Dar a pierdut apoi, în optimile de finală împotriva lui Liverpool (1-3). “Ne pare rău pentru rezultat. Suntem frustrați. Cred că a fost nedrept. Trebuie să acceptăm asta și să fim mai puternici după acest moment”, a explicat antrenorul italian.

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Richarlison rămâne exclus din lot

Ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, există un val uriaș de critici, cu Richarlison în prim plan, care a fost exclus din lista de Premier League. „Nu va juca nici dacă este disponibil. Nici măcar în Carabao Cup. Am pierdut cu Brentford cu 3-0 cu Richarlison. La începutul acestui sezon am vorbit de multe ori cu el ca să-l conving să rămână și nu a vrut. Nu pot să merg în fiecare zi să-i cer să rămână”, a declarat De Zerbi.

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Situația lui Richarlison s-a complicat după ce mai multe variante de transfer au căzut în această vară. Brazilianul a fost aproape de o revenire în țară, la Vasco da Gama, dar mutarea nu s-a mai făcut. Au existat discuții și cu Everton, dar și cu Trabzonspor, fără ca vreuna dintre variante să se concretizeze.

În ciuda problemelor vizibile ale lui Tottenham, Roberto De Zerbi rămâne optimist: „Suferim dar proiectul abia a început. Cred că atunci când ne vom conecta mai bine vom câștiga multe meciuri și vom marca multe goluri.”

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Transferurile lui Tottenham în acest sezon

Sandro Tonali (Newcastle) – 108 milioane

Mateus Fernandes (West Ham) – 99 milioane

Sávio (Manchester City) – 87,7 milioane

Jan Paul van Hecke (Brighton) – 60 de milioane

Tosin Adarabioyo (Chelsea) – 11,65 milioane

Marcos Senesi (Bournemouth) – liber

Andrew Robertson (Liverpool) – liber

Martin Dúbravka (Burnley) – liber

Omar Marmoush (Manchester City) – împrumut

Mykhaylo Mudryk (Chelsea) –> împrumut