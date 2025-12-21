Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de rău, iar ce a urmat a fost complet neașteptat

ADVERTISEMENT

Ionuț Șerban, fostul mijlocaș de la Dinamo în vârstă de 30 de ani a trăit o dramă uriașă. Acesta se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns inclusiv să facă de două ori un transplant de celule stem.

Cum a aflat Ionuț Șerban că este bolnav

Totul a început în primăvara anului 2024. Fostul fotbalist se simțea rău și nu își dădea seama ce se întâmplă. Ulterior, el a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, iar mai apoi la Institutul Clinic Fundeni de la București.

A urmat un diagnostic, iar mai apoi, Ionuț Șerban a suferit de două ori un transplant de celule stem. Primul a fost respins, astfel că acesta a fost nevoit să repete procedura. Iar a doua oară a fost cu noroc pentru el.

În prezent, fostul fotbalist se simte cât se poate de bine, dar este nevoit să meargă la control regulat. Se recuperează și speră ca în curând să poată să revină la starea de sănătate pe care o avea odată.

Ce spune fostul fotbalist despre reîntoarcerea pe teren

În ciuda greutăților prin care a trecut, . Fostul mijlocaș spune că analizele sunt aproape normale, însă este nevoit să mai continue un tratament pentru evitarea complicațiilor.

Acesta are o imunitate de ”bebeluș”, după cum o spune chiar el. Astfel, trebuie să se lupte pentru a o construi din nou. Cât despre revenirea în fotbal, e posibil ca sportivul să revină pe teren, însă doar cu acordul medicului.

„Sunt bine, din ce în ce mai bine. Încă în recuperare, dar din ce în ce mai bine. Eu merg periodic, aproximativ la două săptămâni, la control. Eu am avut două transplanturi de celule stem, primul a fost respins. Acum sunt în recuperare.

Valorile celulelor din sânge sunt cât de cât normale, doar că urmez un tratament care ține imunitatea scăzută, ca să evităm anumite complicații. Nu am voie să stau în colectivitate momentan, trebuie să mă feresc de viroze, infecții. Din discuțiile cu doamna doctor, mi-a spus că o să am și permisiunea de a reveni.

Urmează să fac și niște vaccinuri, cele pe care le facem de când suntem mici. Practic, eu am imunitatea unui bebeluș, de la zero și trebuie să o construiesc. Este posibil să mai joc, dar doar cu acordul doctorului. O decizie va fi luată în viitorul destul de apropiat”, a dezvăluit el, pentru .

Cu ce se ocupă acum Ionuț Șerban

Deși nu mai poate fi activ neapărat pe teren, Ionuț Șerban continuă să se ocupe de academia de copii de la Ploiești. Este pasionat de fotbal în continuare știe cât de greu a fost începutul pentru el, astfel că vrea să îi susțină și pe cei care vor să facă performanță în acest sport.

„Mă ocup acum de academia de copii pe care o am în Ploiești. Încerc să fac cât mai multe pentru ei. Este o altfel de muncă, dar îmi place, sunt pasionat. Știu cât de greu a fost pentru mine când am fost copil, în ce condiții m-am antrenat. Îmi doresc să le ofer toate lucrurile necesare pentru dezvoltare”, a mai adăugat Ionuț Șerban.

Menționăm faptul că înainte de se confrunta cu probleme de sănătate, . De altfel acesta era considerat ca fiind unul dintre ”cele mai mari talente ale generației sale în fotbalul românesc”.

Iar pe durata celor opt ani petrecuți la Dinamo, Ionuț Șerban a evoluat în 77 de partide. Totodată, fostul fotbalist a reușit un gol și a oferit 3 pase decisive.