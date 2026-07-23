Fostul fotbalist de la Dinamo, şocat de moartea lui George Blay: „Vestea a venit ca un fulger! Totuşi, avea 45 de ani!”

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Fostul fotbalist de la Dinamo, George Blay, . Internaţionalul ghanez a evoluat pentru „câini” între 2006 şi 2009. În România el a mai evoluat pentru Unirea Urziceni şi Internaţional Curtea de Argeş. Vestea decesului a fost anunţată de un blogger ghanez, Zion Felix.

Liviu Ciobotariu, şocat de decesul lui George Blay: „Vestea a venit ca un fulger!”

Unul dintre cei mai buni prieteni români a fost Liviu Ciobotariu. Cei doi au evoluat împreună la Standard Liege. FANATIK a vorbit cu internaţionalul român, care a rămas şocat de această veste:

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„Am văzut și eu dimineață și am rămas așa… a fost ca un șoc pentru mine pentru că am fost și colegi de echipă la Standard Liege, a fost și la Dinamo și a venit vestea asta așa, tristă… ca un fulger pentru că nu mă așteptam, totuși avea 45 de ani.

Dumnezeu să-l odihnească. Îmi pare foarte rău de acest eveniment trist. Ce pot să transmit decât sincere condoleanțe familiei îndurerate. Îmi pare rău, îmi pare nespus de rău. În ultima perioadă chiar n-am mai vorbit cu el, doar am discutat cu el atunci când a venit la Dinamo. Doar în perioada aia. N-am mai vorbit, nu mai știam nimic de el, de aia și eu dimineață când am văzut, am rămas așa… blocat, șocat de acest eveniment”, a povestit Ciobotariu.

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Mircea Rednic, omul care l-a adus pe George Blay în România: „M-am bucurat că a venit la Dinamo”

La vremea respectivă s-a scris că Liviu Ciobotariu este cel care l-a propus pe George Blay la Dinamo. Însă fostul jucător al „câinilor” spune că internaţionalul ghanez a fost adus de Mircea Rednic la echipă, el neavând nicio „intervenţie” în acest transfer:

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„Nu l-am propus eu! N-am avut nicio legătură în transferul lui. Cred, cred că nea Mircea Rednic l-a adus, cred. Nu știu exact. N-am fost implicat în transferul lui. Deci m-am bucurat că a venit la Dinamo, pentru că îl știam că e un jucător foarte bun, fiind coleg de echipă cu el, dar n-am avut nicio legătură. Doar faptul că m-am bucurat că a venit la Dinamo”, a spus Ciobotariu.

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George Blay s-a stabilit de mai mulţi ani în Statele Unite. El a decedat pe data de 17 iunie 2026, după ce a suferit un atac de cord. Funeraliile au fost programate abia peste o lună. În România a evoluat la Dinamo între 2006 şi 2009, apoi în 2010 la Internaţional Curtea de Argeş, iar în sezonul 2010-2011 la Unirea Urziceni. S-a retras în 2012 de la Antwerp.