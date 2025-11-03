Sport

Fostul fotbalist de la FCSB a marcat dintr-o poziție imposibilă în Farul – Csikszereda! Golul a fost anulat după minute în șir de analiză VAR. Video

Fostul fotbalist de la FCSB a marcat un gol aproape imposibil în SuperLiga, dar reușita i-a fost anulată după o lungă analiză VAR!
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.11.2025 | 19:28
Eduard Radaslavescu a marcat un gol aproape imposibil în meciul Farul Constanța - Csikszereda. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Eduard Radaslavescu a fost titular în meciul Farul Constanța – Csikszereda din etapa cu numărul 15 din SuperLiga. „Marinarii” au deschis scorul la Ovidiu în minutul 14, grație golului marcat de Ionuț Vînă. Ulterior, în minutul 21, a ieșit la rampă și fostul mijlocaș de la FCSB, în prezent în vârstă de 21 de ani.

Eduard Radaslavescu, fostul fotbalist de la FCSB, a marcat un gol imposibil în meciul Farul Constanța – Csikszereda, dar ulterior reușita sa a fost anulată la VAR pentru o poziție de offside la limită

El a reușit să puncteze cu un șut trimis cu piciorul stâng dintr-un unghi aproape imposibil, practic „lipit” de linia de margine. Mingea a atins și transversala porții înainte de a intra în plasă. Din nefericire pentru Radaslavescu și Farul, această reușită a fost apoi anulată după o analiză a sistemului VAR care a durat minute bune.

În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că, înainte ca mingea să ajungă la Radaslavescu, un coechipier al lui, care a jucat balonul, se afla de fapt în poziție de offside. (AICI VIDEO). În minutul 40, gazdele au reușit până la urmă să se desprindă la 2-o pe tabela de marcaj, grație golului înscris de Narek Grigoryan. Mai mult, în minutul 70, Ișfan a transformat o lovitură de la 11 metri și a adus așadar scorul la 3-0 pentru Farul.

Eduard Radaslavescu a fost luat destul de repede în colimator de Gigi Becali la FCSB

Eduard Radaslavescu este un produs al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Mijlocașul a fost promovat de „Rege” la prima echipă la o vârstă foarte fragedă și a impresionat în multe momente prin evoluțiile sale. Astfel, în vara anului 2022 a fost transferat de FCSB în schimbul sumei de 850.000 de euro.

Doar că la echipa roș-albastră nu a primit prea multe șanse, după ce a intrat destul de rapid în dizgrația patronului Gigi Becali. După ce l-a criticat public în mai multe rânduri în mod destul de dur, omul de afaceri din Pipera a decis să renunțe la serviciile sale și l-a trimis gratis înapoi la Farul în iulie 2024. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. 
