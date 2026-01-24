Fostul fotbalist de la FCSB a rămas fără echipă și s-a luat la ceartă în comentarii, la anunțul oficial: „Am păcălit și eu cu vreo 80 de meciuri la Steaua”

ADVERTISEMENT

Ionuț Panțîru, fundașul stânga care a petrecut șase sezoane la FCSB, a rămas fără echipă. Arsenal Tunari, ultima formație pentru care a evoluat, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că înțelegerea s-a încheiat. Jucătorul a intrat ulterior într-un conflict cu un suporter, în secțiunea de comentarii.

Accidentările i-au dat mari bătăi de cap în cariera lui Ionuț Panțîru. A lăsat o impresie bună în primele sale meciuri jucate pentru FCSB, însă apoi a stat luni întregi departe de teren din cauza problemelor medicale. În 2025, a fost cedat de roș-albaștri la FC Voluntari.

, iar în septembrie 2025 Ionuț Panțîru a semnat cu Arsenal Tunari. Acum, clubul a anunțat că înțelegerea s-a încheiat, iar fostul jucător al FCSB rămâne fără echipă și speră să își găsească un nou angajament.

„Arsenal Tunari și Ionuț Panțîru au ajuns la un acord de reziliere a contractului. Îi mulțumim pentru munca, implicarea și profesionalismul arătate în tricoul nostru și îi urăm mult succes în continuare în carieră!”, au transmis cei de la Arsenal Tunari pe Facebook.

Ionuț Panțîru s-a luat la ceartă cu fanii pe Facebook

Unul dintre fanii echipei l-a atacat în secțiunea de comentarii pe Ionuț Panțîru. Acesta a scris: „Slab fotbalist, cum a păcălit ăsta fotbalul, incredibil”, iar fostul jucător de la FCSB a venit imediat cu răspunsul, tot pe rețelele de socializare: „Am păcălit și eu cu vreo 80 de meciuri la Steaua și patru trofee în palmares, ce să fac și eu. Scuză-mă pe mine”.

Cele patru trofee la care Ionuț Panțîru se referă sunt cele două titluri câștigate cu FCSB în 2024 și 2025, și Cupa României, obținută în urmă cu mai bine de cinci ani, în primul său sezon la FCSB.