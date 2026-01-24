Sport

Fostul fotbalist de la FCSB a rămas fără echipă și s-a luat la ceartă în comentarii, la anunțul oficial: „Am păcălit și eu cu vreo 80 de meciuri la Steaua”

Lovitură pentru fostul jucător de la FCSB. Clubul a anunțat rezilierea contractului. „Îi mulțumim pentru munca, implicarea și profesionalismul arătate în tricoul nostru”
Alex Bodnariu
24.01.2026 | 14:50
Fostul fotbalist de la FCSB a ramas fara echipa si sa luat la cearta in comentarii la anuntul oficial Am pacalit si eu cu vreo 80 de meciuri la Steaua
ULTIMA ORĂ
Ionuț Panțîru a rămas fără echipă! Fostul fundaș de la FCSB a plecat de la Arsenal Tunari
ADVERTISEMENT

Ionuț Panțîru, fundașul stânga care a petrecut șase sezoane la FCSB, a rămas fără echipă. Arsenal Tunari, ultima formație pentru care a evoluat, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că înțelegerea s-a încheiat. Jucătorul a intrat ulterior într-un conflict cu un suporter, în secțiunea de comentarii.

Ionuț Panțîru a rămas fără echipă! Fostul fundaș de la FCSB a plecat de la Arsenal Tunari

Accidentările i-au dat mari bătăi de cap în cariera lui Ionuț Panțîru. A lăsat o impresie bună în primele sale meciuri jucate pentru FCSB, însă apoi a stat luni întregi departe de teren din cauza problemelor medicale. În 2025, a fost cedat de roș-albaștri la FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

Experiența la echipa ilfoveană a fost însă una scurtă, iar în septembrie 2025 Ionuț Panțîru a semnat cu Arsenal Tunari. Acum, clubul a anunțat că înțelegerea s-a încheiat, iar fostul jucător al FCSB rămâne fără echipă și speră să își găsească un nou angajament.

„Arsenal Tunari și Ionuț Panțîru au ajuns la un acord de reziliere a contractului. Îi mulțumim pentru munca, implicarea și profesionalismul arătate în tricoul nostru și îi urăm mult succes în continuare în carieră!”, au transmis cei de la Arsenal Tunari pe Facebook.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

Ionuț Panțîru s-a luat la ceartă cu fanii pe Facebook

Unul dintre fanii echipei l-a atacat în secțiunea de comentarii pe Ionuț Panțîru. Acesta a scris: „Slab fotbalist, cum a păcălit ăsta fotbalul, incredibil”, iar fostul jucător de la FCSB a venit imediat cu răspunsul, tot pe rețelele de socializare: „Am păcălit și eu cu vreo 80 de meciuri la Steaua și patru trofee în palmares, ce să fac și eu. Scuză-mă pe mine”.

ADVERTISEMENT
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
Digisport.ro
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”

Cele patru trofee la care Ionuț Panțîru se referă sunt cele două titluri câștigate cu FCSB în 2024 și 2025, Supercupa din sezonul trecut și Cupa României, obținută în urmă cu mai bine de cinci ani, în primul său sezon la FCSB.

ADVERTISEMENT
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Când și cu cine joacă...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București. Mesajul postat de Ziua Unirii
Mai rău de atât nu se poate: Manchester United, eșec istoric! La ce...
Fanatik
Mai rău de atât nu se poate: Manchester United, eșec istoric! La ce capitol a fost întrecută de Arsenal și Liverpool
Australian Open. Novak Djokovic, la un pas de a fi descalificat. Câțiva milimetri...
Fanatik
Australian Open. Novak Djokovic, la un pas de a fi descalificat. Câțiva milimetri l-au salvat pe sârb. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
ULUITOR! Jurnalist luat la șuturi de suporterii Rapidului, în Giulești. 'M-a sunat Corsicanu',...
iamsport.ro
ULUITOR! Jurnalist luat la șuturi de suporterii Rapidului, în Giulești. 'M-a sunat Corsicanu', mi-a zis că mă așteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!