Fostul fotbalist de la FCSB ține cu ”roș-albaștrii” în meciul cu Shkendija, deși are 49 de apariții în naționala Macedoniei de Nord: „Vin să-i încurajez”

Liber de contract după ce s-a despărțit de Borac Banja Luka, nord-macedoneanul Boban Nikolov a mărturisit că va ține cu FCSB în ”dubla” cu Shkendija și consideră că fosta sa echipă va merge fără probleme mai departe.

FCSB, favorită certă în duelul cu Shkendija

Fost jucător la FCSB în sezonul 2022-2023, Boban Nikolov a fost prezent la antrenamentul oficial al campioanei României înaintea , din prima manșă a turului 2 preliminar al Champions League.

”Cu unii am jucat și am rămas prieteni, chiar dacă am plecat. Îmi pare bine că au venit, ne-am revăzut și sper să câștige. Eu cred că FCSB câștigă. Chiar dacă Shkendija e echipă din Macedonia, țin cu fosta mea echipă. Vin să-i încurajez.

Shkendija e o echipă bună, dar calitatea Stelei (n.r. – FCSB-ului) e mai mare. Dacă joacă precum anul trecut și chiar cu Petrolul, atunci zic că trec mai departe. Sincer, nu prea mă uit la Shkendija. Ştiu doar că atacantul central, Besart Ibraimi, e cel mai periculos jucător de la ei.

Este legenda echipei, un băiat cu caracter bun. Doar pe el în cunosc, pe el și pe încă doi, trei. Eu zic că poate e mai bine că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu echipa din Andorra, că poate i-a trezit spre Champions League”, a declarat Nikolov, conform .

Nikolov, avertisment în privința adversarului din turul 3 preliminar

Mijlocașul nord-macedonean, care a crescut la Academia Gheorghe Hagi și a jucat și pentru FC Viitorul, a atras atenția asupra faptului că Qarabag, posibila adversară din turul 3 preliminar al Champions League, campioanei României.

”(n.r. – Ți-e dor de România?) Da. Am jucat 6 ani acolo și mereu vin, am fost la nuntă la Florinel Coman, țin legătura și am prieteni mulți acolo. De fotbal nu prea îmi este dor. Vreau să mă duc în străinătate.

Am văzut că s-a scris că e tragere ușoară (n.r. – pentru turul 3 preliminar Champions League), dar nu este. Părerea mea e că o echipă precum Qarabag… Are un antrenor de 15 ani (n.r. – Qurban Qurbanov, instalat în 2008) și e o echipă bună. Nu e ușor, nici greu, dar prima oară să treacă de Shkendija.

Dacă acum ar fi jucat cu Vardar (n.r. – în loc de Shkendija) era atmosferă, dar Shkendija nu are teren bun acasă și joacă aici, pe stadionul național”, a mai spus Nikolov, înaintea duelului de la Skopje.