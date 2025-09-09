Fostul fotbalist de la FCSB divorțează la trei luni de la nuntă. Celebrul cuplu e istorie: ”S-a terminat”

Vești neplăcute pentru un sportiv în vârstă de 28 de ani. Fanii au rămas șocați când au aflat că fostul fotbalist de la FCSB la trei luni de la nuntă. Celebrul cuplu este istorie, dar de ce s-a ajuns aici?

Cine e fostul fotbalist de la FCSB care divorțează la trei luni de la nuntă

Un fost , fără angajamente în momentul de față, traversează o perioadă nefavorabilă. A stat departe de teren din cauza accidentărilor și acum a primit încă un anunț nefericit legat de partea amoroasă.

Fotbalistul Dragoș Nedelcu se desparte de partenera de viață la numai 3 luni de la cununia religioasă. Sportivul și Anca Gheauru (31 de ani) au decis să o ia pe drumuri separate, deși recent ajunseseră în fața altarului.

Au făcut nunta în luna iunie, însă apropiații susțin că nu se mai înțeleg. Momentan, nu se știe motivul exact al divorțului, dar ar fi vorba de niște neînțelegeri. Se pare că sportivul nu a reușit să treacă peste acestea.

„Nu mai formează un cuplu! Nedelcu și-a șters toate pozele cu ea, nu o mai urmărește (n.r.- pe Instagram), s-a terminat relația lor. Totul s-a întâmplat după ce-au făcut nunta.

O chestie peste care Dragoș n-a putut să treacă”, a spus o persoană din anturajul fostul fotbalist de la FCSB, Dragoș Nedelcu, potrivit . Tânărul sportiv nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului.

Cine este partenera lui Dragoș Nedelcu

Anca Gheauru a devenit cunoscută datorită relației cu fostul fotbalist de la FCSB, Dragoș Nedelcu. Frumoasa blondină este o prezență activă pe rețelele de socializare, acolo unde postează imagini din viața de zi cu zi.

Tânăra de 31 de ani este manager al unor cluburi din stațiunea Mamaia, adorată de mulți turiști. Așadar, este activă în industria ospitalității din zona litoralului românesc, fiind implicată în afacerile de la Marea Neagră.

Blondina este de o frumusețe răpitoare și atrage toate privirile oriunde merge. Are un trup tras prin inel, semn că este atentă la felul în care arată. În plus, nu trece neobservată datorită intervențiilor estetice pe care le are.

Cum s-au cunoscut cei doi

Dragoș Nedelcu și Anca s-au cunoscut în anul 2023. În mai 2024 a urmat cererea în căsătorie, iar un an mai târziu au hotărât că este timpul să devină o familie în adevăratul sens al cuvântului. Din păcate, mariajul nu a durat mult.

Căsnicia fostului jucător de la FCSB și frumoasa sa soție s-a destrămat la numai 3 luni de la nuntă. Cert este că, în spațiul virtual nu mai există imagini cu cei doi. Sportivul de 28 de ani apare singur în majoritatea fotografiilor.

Dragoș Nedelcu și cariera sportivă

Dragoș Ionuț Nedelcu s-a născut pe 16 februarie 1997, în orașul Constanța. Fotbalistul român și-a început cariera sportivă la Viitorul Constanța. A debutat în Liga I pe 28 august 2014, într-un meci încheiat cu scorul de 0-0 împotriva celor de la CSMS Iași.

O lună mai târziu avea să înscrie primul său gol pentru Viitorul Constanța. Se întâmpla într-un meci de Cupa României împotriva celor de la Săgeata Năvodari, câștigat cu scorul de 0-3. Ulterior, a semnat cu Steaua București.

Contractul a fost încheiat pe data de 9 august 2017 și a avut o durată de 4 ani. Debutul pe teren la această echipă a avut loc pe 12 august împotriva Astrei Giurgiu, într-un meci din etapa a VI-a a Ligii I. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Mai târziu, e avoluat la Farul, însă a rămas liber de contract. În vara lui 2025 a reclamat clubul la Comisie pentru neplata unor salarii. Dragoș Nedelcu își dorește foarte mult să plece din Constanța pentru a-și consolida cariera.

În altă ordine de idei, a jucat ultima dată într-un meci oficial pe 21 octombrie 2024, când a fost titular la Farul în Giulești, cu Rapid. Fotbalistul a fost scos din teren după doar 28 de minute din cauza unei accidentări la genunchi.