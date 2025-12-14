Sport

Fostul fotbalist de la FCSB s-a întors în țară și e în culmea fericirii: „Tu ai fost casa mea”. Foto

Un fost fotbalist de la FCSB s-a întors în țara natală și e în culmea fericirii. Vestea cea mare s-a viralizat pe rețelele de socializare
Cristian Măciucă
15.12.2025 | 00:15
Fostul fotbalist de la FCSB sa intors in tara si e in culmea fericirii Tu ai fost casa mea Foto
Fotbalistul cu doar 4 meciuri la FCSB s-a întors în țară și e în culmea fericirii: „Tu ai fost casa mea”. FOTO: sportpictures.eu
Nu mulți îl mai țin minte pe Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani) și faptul că bulgarul a fost legitimat la FCSB în sezonul 2019-2020. Fundașul cu doar 4 prezențe în tricoul roș-albaștrilor s-a retras acum în țara natală și este extrem de fericit.

Fost jucător la FCSB, Bozhidar Chorbadzhiyski în culmea fericirii

În prima parte a sezonului 2019-2020, FCSB l-a împrumutat pe Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani) de la ȚSKA Sofia. Fundașul central nu l-a convins însă pe Gigi Becali și a plecat în iarnă.

„Nu se mai schimbă nimic. Chorbadzhiyski nu mai rămâne la FCSB, nu mai am nevoie de el! Va pleca în iarnă. La revedere!”, a declarat Gigi Becali, în noiembrie 2019, în exclusivitate pentru FANATIK.

La vremea respectivă, bucureștenii au plătit 50.000 de euro pentru împrumutul lui Chorbadzhiyski de la ȚSKA Sofia. Gigi Becali n-a fost însă de acord să activeze opțiunea de transfer definitiv, care l-ar fi costat 450.000 de euro.

După plecarea de la FCSB, bulgarul a continuat să evolueze în străinătate, la Stal Mielec și Widzew Lodz, ambele din Polonia, și la ungurii de la Diosgyor. La începutul acestei stagiuni, Bozhidar Chorbadzhiyski s-a întors în țara natală și evoluează pentru ocupanta locului 9, Botev Vratsa.

Fostul fundaș de la FCSB, 10 ani de relație cu frumoasa Anastasia Dimitrova

Fostul fotbalist de la FCSB este om de bază la gruparea de peste Dunăre și îi merge bine pe toate planurile. Sâmbătă, 13 decembrie, fundașul și soția sa, Anastasia Dimitrova, au împlinit 10 ani de relație. Partenera lui Bozhidar a celebrat acest eveniment cu o postare emoționantă.

„Zece ani de când am spus `Nu știu ce se va întâmpla, dar vreau să experimentez asta alături de tine`. Zece ani în care am fost toate versiunile posibile ale noastre – speriate, fericite, confuze, îndrăgostite, obosite, puternice, cu zâmbetul pe buze. Și prin toate acestea, tu ai fost casa mea”, a scris Anastasia Dimitrova pe Instagram, alături de fotografii din fiecare an de relație.

  • 11 selecții are Bozhidar Chorbadzhiyski la naționala Bulgariei
  • 350 de mii de euro este cota de piață a fundașului bulgar pe transfermarkt.com
