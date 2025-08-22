Fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo, din nou liber de contract! A plecat și de la echipa din Liga 3

Sport

Gabriel-Alexandru Ioniță
22.08.2025 | 17:50
CSM Unirea Alba Iulia. Foto: Facebook

Cristian Bălgrădean, fostul portar de la Dinamo, Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj, printre altele, s-a despărțit de CSM Unirea Alba Iulia, echipa din Liga 3 pentru care evolua abia de la începutul acestui an. Anterior, goalkeeper-ul ajuns la vârsta de 37 de ani a jucat pentru Câmpulung Muscel, grupare de la care a plecat tot liber de contract. Anunțul a fost făcut chiar de către club în cursul zilei de joi prin intermediul rețelelor de socializare.

Cristian Bălgrădean s-a despărțit de CSM Unirea Alba Iulia, echipă de Liga 3

Așa cum se întâmplă în mod tradițional în astfel de situații, cei de la Alba Iulia i-au mulțumit fotbalistului pentru aportul său din perioada petrecută acolo și, de asemenea, i-au urat succes jucătorului în experiențele sale viitoare, dacă ele vor exista, întrucât el a ajuns deja la o vârstă destul de înaintată pentru fotbalul de performanță.

„CSM Unirea Alba Iulia și portarul Cristian Bălgrădean au ajuns la un acord privind rezilierea contractului începând cu data de 20 august. Mulțumim, Cristi, pentru tot ce ai oferit clubului nostru și îți urăm mult succes în continuare!”, a fost mesajul transmis de clubul din Liga 3 cu această ocazie.

În partea a doua a sezonului trecut, Bălgrădean a bifat doar opt meciuri oficiale, cinci pentru Câmpulung Muscel, formație din Liga 2, și trei pentru CSM Unirea Alba Iulia, două în Cupa României și unul în play-off-ul din Liga 3, primind în total patru goluri.

Cariera lui Cristian Bălgrădean

De-a lungul carierei sale de până acum, portarul a mai jucat și pentru Atletico Arad, Minerul Lupeni, FC Brașov, Liberty Salonta, UTA Arad, Unirea Urziceni, sub formă de împrumut de la Dinamo, și Concordia Chiajna, pe lângă echipele deja menționate bineînțeles.

La capitolul trofee câștigate, goalkeeper-ul se poate lăuda cu două titluri de campion în Superliga cucerite, ambele alături de CFR Cluj, în 2021 și 2022, dar și cu două Cupe ale României, cu Dinamo în 2012 și cu FCSB în 2020, și două Supercupe, alături de clubul din „Ștefan cel Mare” în 2012, și alături de cel din Gruia în 2021.

ADVERTISEMENT
Cristian Bălgrădean are și un meci jucat pentru echipa națională a României, moment consemnat pe data de 15 noiembrie 2011. Atunci, la Altach, în Austria, „tricolorii” au învins Grecia cu scorul de 3-1 într-o partidă amicală.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
