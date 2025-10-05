Fostul fotbalist de la Manchester United a economisit mii de euro după ce și-a negociat contractul cu ajutorul lui ChatGPT. Ce concluzii a tras: „Cel mai bun agent”

Lumea evoluează în fiecare zi, iar cu ajutorul acesteia. Spre exemplu, un fost fotbalist de la Manchester United și-a negociat propriul contract cu ajutorul celebrului ChatGPT și a economisit o mulțime de bani.

ChatGPT, cel mai bun agent pentru fostul fotbalist al lui Manchester United: „Mă costă doar 15 lire pe lună, nu 5% din propriul salariu”

Demetri Mitchell, fostul fundaș stânga al lui Manchester United, s-a transferat de curând la Leyton Orient, echipă ce evoluează în a treia divizie valorică a Angliei. Conform spuselor sale, el s-a ajutat de ChatGPT pentru a-și negocia contractul cu londonezii, iar acest lucru l-a scutit de plata a foarte multe comisioane către un agent:

„Leyton Orient mi-a trimis o ofertă şi am folosit ChatGPT pentru a întreba cum să negociez şi ce să spun. Am spus: «Iată cât am câştigat sezonul trecut. Va trebui să mă mut la Londra. Cât va costa? Soţia mea va veni cu mine, împreună cu copilul nostru». Aveam impresia că valorez puţin mai mult, dar nu voiam să o spun. Şi, cum nu am apelat la un agent, am ajuns să primesc o indemnizaţie de transfer în plus”, a declarat fundaşul stânga în vârstă de 28 de ani în podcastul „From My Left”.

„ChatGPT a fost cel mai bun agent pe care l-am avut vreodată în cariera mea. Comisionul este de 5%, ChatGPT mă costă 15 lire sterline pe lună”, a adăugat el.

Demetri Mitchell, adevărul dur despre viața de fotbalist în ligile inferioare

Deși multă lume îi invidiază pe fotbaliști pentru viața de lux pe care o duc datorită câștigurilor consistente, aceste lucruri nu se aplică și sportivilor ce nu evoluează la un nivel atât de înalt. Deși, la rândul lor, sunt plătiți foarte bine față de oamenii de rând, cu sume de peste 10.000 de euro, Demetri Mitchell a explicat că există diferențe mari comparând cu orice alt job, deoarece viața de fotbalist se oprește în jur de 35 de ani:

„Oamenii cred că jucătorii sunt foarte bine plătiţi şi că suntem norocoşi. Dar există o mare diferenţă între un jucător profesionist care câştigă două sau trei mii de lire şi un medic care câştigă acelaşi salariu. Salariul unui medic este practic garantat până la vârsta de 65 de ani.

Jucătorii din diviziile inferioare au, de obicei, contracte de unu sau doi ani. Să presupunem că câştigaţi trei mii de lire pe săptămână: deduci 45% şi trebuie să plăteşti 5% agentului. Primeşti doar jumătate. Înţelegeţi-mă bine, este un salariu bun, dar când ai un credit ipotecar şi o maşină de plătit, iar soţia ta nu poate lucra pentru că este departe de Manchester, cheltuielile sunt mari”, a mai spus Mitchell.

Demetri Mitchell a fost în curtea lui Manchester United, dar nu a confirmat în fotbalul mare

la aproape 20 de ani și se aștepta la o carieră măreață, însă lucrurile nu au stat exact cum își imagina. După ce a părăsit-o pe Manchester United, fundașul lateral nu a mai jucat la un nivel atât de ridicat.

Mithcell a mai jucat în Scoția pentru Hibernian și Hearts, urmând apoi să revină în Anglia, unde nu a mai evoluat niciodată în Premier League. În acest moment, el joacă la Leyton Orient, echipă ce se află aproape de zona roșie în a treia ligă.