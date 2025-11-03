Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, Memphis Depay, are parte de acuzații din partea unei iubite. O tânără cunoscută pe social media susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani. Ce a dezvăluit aceasta.

Un fost jucător de la Barcelona, acuzații din partea unei foste iubite

Memphis Depay se află în mijlocul unui scandal de amploare. Fostul star de la Manchester United și Barcelona, care în momentul de față evoluează pentru Corinthians din Brazilia, a primit acuzații grave din partea unei femei.

O influenceriță cunoscută, pe numele său Lary Simoes, susține că atacantul de 31 de ani a lăsat-o însărcinată. Povestea de dragoste dintre cei doi tineri ar fi început în februarie anul acesta, însă ulterior lucrurile s-au răcit între ei.

Jucătorul de fotbal, considerat a fi , nu a mai contactat-o pe influencerița stabilită în San Paolo. Tânăra care are peste 49.000 de urmăritori pe rețelele de socializare i-a confirmat unei jurnaliste că a aflat că va fi mamă în urmă cu o lună.

L-a informat pe sportiv în legătură cu această veste, însă Memphis Depaya a ignorat mesajul. Se pare că fostul jucătorul de la Barcelona nu dorește să ia legătura cu fosta parteneră de viață. Cei doi nu au mai vorbit de când creatoarea de conținut a aflat că este însărcinată.

„Potrivit persoanelor apropiate lui Lary, Memphis Depay nu a reacționat bine când a aflat că ea este însărcinată și s-a distanțat complet de atunci. Nu a arătat nicio dorință de a discuta despre sarcină sau despre posibilitatea de a fi tată.

De atunci, nu a mai răspuns la mesaje”, a spus jurnalista Fabia Oliveira, o apropiată a influenceriței Lary Simoes, conform . Fotbalistul danez nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului.

Lary Simoes, imagini cu celebrul fotbalist

„Este adevărat, el ignoră totul. Până acum, niciun avocat nu s-a prezentat pentru a răspunde la întrebările sau preocupările pe care le-ar putea avea, nimic”, a completat jurnalista, mai arată sursa citată.

Pentru a confirma că a avut o legătură amoroasă cu Memphis Depay, Lary Simoes a distribuit mai multe imagini în social media. În una dintre fotografiile din mediul virtual este alături de .

Jucătorul de 31 de ani apare pe o canapea, fiind îmbrăcat într-o pereche de pantaloni scurți negri. Poza a fost făcută în casa fotbalistului. În altă fotografie apare testul de sarcină pozitiv pe care creatoarea de conținut i l-ar fi trimis atacantului.

De asemenea, a treia imagine o arată pe influenceriță purtând un tricou Corinthians. Obiectul vestimentar se presupune că ar fi al lui Memphis Depay. În schimb, ultimele postări ale atacantului de 31 de ani au legătură cu cariera sportivă.