Fostul fotbalist de la Manchester United și Liverpool, acuzat de tentativă de omor într-o scenă cu împușcături ca în filmele de acțiune

Un fost fotbalist de la Manchester United și Liverpool este acuzat de tentativă de omor asupra unui tânăr! Acesta a fost împușcat în picior și a ajuns în stare gravă la spital
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.02.2026 | 09:15
Fostul fotbalist de la Manchester United si Liverpool acuzat de tentativa de omor intro scena cu impuscaturi ca in filmele de actiune
Patrick Sean Lacey, fotbalistul din Anglia acuzat de tentativă de omor. Foto: X / Chester FC
Patrick Sean Lacey, fost junior la Manchester United și Liverpool, în prezent în vârstă de 32 de ani, este acuzat alături de alte trei persoane, pe numele lor John Aaron Jones, John George Patrick, respectiv Bernard Flynn, de tentativă de omor și conspirație la omor asupra unui tânăr.

Fostul junior de la Manchester United și Liverpool, acuzat în Anglia de tentativă de omor

În seara zilei de vineri, 28 noiembrie 2025, respectivul a ajuns în stare critică la spital după ce a fost împușcat în picior de unul dintre cei patru pe o șosea din Huyton, în apropiere de Liverpool, informează Daily Star. Acum, în dimineața zilei de vineri, 20 februarie 2026, atacatorii s-au prezentat în fața judecătorilor de la Tribunalul Liverpool, Knowsley, Sefton and St. Helens Adult Remand pentru primul termen din acest proces.

Chris Clark, detectiv inspector în cadrul Serviciului de Investigații asupra infracțiunilor cu arme de foc, a furnizat mai multe detalii cu privire la această anchetă:

„Aceste acțiuni coordonate au fost desfășurate în cadrul unei investigații aflate în curs, iar toți cei patru bărbați au ajuns în fața instanței azi (n.r. vineri, 20 februarie). Munca noastră continuă, așa că aș vrea să rog persoanele care încă au de venit pentru a furniza noi informații să o facă. Vă rog să nu presupuneți că deja avem toate informațiile.

Echipa noastră va face acea evaluare și vom acționa corespunzător. Indiferent că aveți o relatare directă, o cameră video de bord, un CCTV sau alte imagini, vă rog să le furnizați”. 

Cine este Patrick Sean Lacey, fotbalistul englez aflat în această culpă, care de-a lungul timpului a practicat și boxul

Patrick Sean Lacey și-a început drumul în fotbal la Tranmere Rovers, iar ulterior a ajuns să evolueze la juniorii celor de la Manchester United și Liverpool. La nivel profesionist a debutat la Bradford, echipă care apoi l-a împrumutat la Southport și Vauxhall Motors.

De-a lungul carierei sale de până în prezent a mai jucat și pentru Altrincham, Barrow, Chester FC sau Accrington Stanley, toate echipe din diviziile inferioare engleze. Cel mai recent, Lacey a fost legitimat la Flint Town United, formație din ligile de amatori.

În ultimii ani el și-a încercat norocul și în box, având în prezent un palmares impresionant, de 10 victorii și nicio înfrângere. Ultima dată el l-a învins prin knockout pe Owen Kirk în octombrie 2023.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. 
