Fostul fotbalist de la Milan sau Benfica, acum la PAOK, verdict în privința dublei cu FCSB: „Nu este o revanșă”

în actuala ediție a UEFA Europa League, dar de această dată va fi vorba de o dublă tur-retur. Miza este una uriașă pentru ambele formații, mai ales în condițiile în care cele două se luptă și pentru titlu în campionatele interne.

Jucătorul lui PAOK nu ia în calcul altceva decât calificarea

Toumba Stadium va găzdui manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League, dintre PAOK și FCSB, iar jocul are o importanță ridicată atât pentru echipa lui Răzvan Lucescu, cât și pentru .

de miercuri și a făcut referire și la meciul tur, precizând că gruparea antrenată de Elias Charalambous a obținut un succes norocos în partida din faza principală a competiției.

Soualiho Meite, mijlocașul defensiv al campioanei Greciei, a vorbit și el despre duelul de joi seară de la Salonic și a subliniat că situația stă diferit acum față de acel meci din etapa cu numărul doi, când campioana din SuperLiga a învins în inferioritate numerică.

„Am văzut primul meci al celor de la FCSB, va fi un meci greu, dar avem încredere și concentrarea necesară pentru a face un meci bun. Nu este o revanșă față de ceea ce s-a întâmplat în faza grupei, este un meci de calificare și este mai important decât o calificare.

Știm ce putere avem și este timpul să demonstrăm asta pe teren. FCSB are jucători foarte buni, nu este nimeni de neglijat. Cu siguranță era mai bine să jucăm returul pe Toumba, dar mâine trebuie să facem primul pas pentru calificare și să mergem la București, pentru a ne califica”, a declarat Soualiho Meite la conferința de presă.

Răzvan Lucescu spune că rezultatul din grupă cu FCSB a fost unul nedrept

„Cu tot respectul pentru adversari, știm ce putere au, ce experiență, tricoul lor e mai greu decât al nostru în Europa, Steaua a câștigat o Ligă a Campionilor. Au participat în grupele Ligii Campionilor, au o semifinală în Europa League.



Ăsta e avantajul lor, am mult respect pentru istoria acestui club. Rezultatul din grupă a fost nedrept, am jucat mai bine, am avut multe ocazii, am analizat foarte bine meciul. Așa e uneori în fotbal. Am venit după două meciuri grele, am jucat un fotbal frumos contra lui Aris și trebuia să câștigăm, dar din 3 metri am ratat cu poarta goală.

Asta ne-a afectat probabil, de aceea ei au reușit să marcheze în finalul reprizei secunde, apoi n-au făcut nimic special, doar s-au apărat”, a spus Răzvan Lucescu.